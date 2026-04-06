06 апреля 2026 в 11:30

Музыкант Игорь Саруханов назвал главную любовь своей жизни

Музыкант Игорь Саруханов признался, что сейчас его сердце занято дочерями

Игорь Саруханов Игорь Саруханов Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Музыкант Игорь Саруханов рассказал NEWS.ru, что сейчас его сердце занято его двумя дочерями. Он добавил, что новые отношения с женщиной для него на нынешнем этапе — лишний груз, который ему совсем не нужен.

Оно (сердце. — NEWS.ru) у меня занято моими детьми. Я туда никого не хочу впускать, потому что это лишний груз. У меня очень много ответственности, растут девчонки, их маме, Татьяне, тоже надо помогать. Мы живем в одном дворе. Мне никто не мешает думать, писать. И я храплю. Они счастливы, я счастлив, каждый день видимся. Суперсхема, — сказал Саруханов.

Музыкант Игорь Саруханов начинал в группах «Синяя птица» и «Цветы» Стаса Намина, а позднее он создал группу «Круг». Тридцать лет назад он написал хит, основанный на игре омофонов — слов, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. До сих пор его поклонники гадают, что все-таки звучит в песне: «Скрипка-лиса» или «Скрип колеса». 6 апреля музыкант отмечает 70-летний юбилей.

Ранее Игорь Саруханов рассказал, что в последнее время строит дома для того, чтобы сдавать их в аренду и иметь пассивный доход. Он добавил, что не собирается останавливаться и хочет купить еще несколько земельных участков для строительства в Подмосковье.

Виктория Колодонова
В. Колодонова
