06 апреля 2026 в 11:06

Игорь Саруханов изобрел свой способ «прибавки» к пенсии

Музыкант Игорь Саруханов рассказал, что строит дома для сдачи их в аренду

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заслуженный артист РФ музыкант Игорь Саруханов рассказал NEWS.ru, что в последнее время строит дома для того, чтобы сдавать их в аренду и иметь пассивный доход. Он добавил, что не собирается останавливаться и хочет купить еще несколько земельных участков для строительства в Подмосковье.

Отдушина в последние годы — это строить дома. Я построил четыре дома, буду сдавать в аренду. Плохо разве? Так что совмещаю увлечение и пассивный доход, — сказал Саруханов.

Музыкант добавил, что покупка земельных участков и строительство выгодно, так как земля постоянно растет в цене.

Игорь Саруханов начинал в группах «Синяя птица» и «Цветы» Стаса Намина, потом создал группу «Круг». 30 лет назад он написал хит, основанный на игре омофонов — слов, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. До сих пор его поклонники гадают, что все-таки звучит в песне — «скрипка-лиса» или «скрип колеса». 6 апреля музыкант отмечает 70-летний юбилей.

Ранее Игорь Саруханов рассказал, что изначальное название песни «Скрипка-лиса» отсылает к сказочному образу добра. Он отметил, что позже для этой композиции придумали второе название — «Скрип колеса».

Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
