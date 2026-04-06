Игорь Саруханов изобрел свой способ «прибавки» к пенсии Музыкант Игорь Саруханов рассказал, что строит дома для сдачи их в аренду

Заслуженный артист РФ музыкант Игорь Саруханов рассказал NEWS.ru, что в последнее время строит дома для того, чтобы сдавать их в аренду и иметь пассивный доход. Он добавил, что не собирается останавливаться и хочет купить еще несколько земельных участков для строительства в Подмосковье.

Отдушина в последние годы — это строить дома. Я построил четыре дома, буду сдавать в аренду. Плохо разве? Так что совмещаю увлечение и пассивный доход, — сказал Саруханов.

Музыкант добавил, что покупка земельных участков и строительство выгодно, так как земля постоянно растет в цене.

Игорь Саруханов начинал в группах «Синяя птица» и «Цветы» Стаса Намина, потом создал группу «Круг». 30 лет назад он написал хит, основанный на игре омофонов — слов, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. До сих пор его поклонники гадают, что все-таки звучит в песне — «скрипка-лиса» или «скрип колеса». 6 апреля музыкант отмечает 70-летний юбилей.

Ранее Игорь Саруханов рассказал, что изначальное название песни «Скрипка-лиса» отсылает к сказочному образу добра. Он отметил, что позже для этой композиции придумали второе название — «Скрип колеса».