«Благодарен Намину и судьбе»: Саруханов о дочерях, бизнесе, пенсии, ИИ

6 апреля 70-летний юбилей отмечает заслуженный артист России, музыкант и композитор Игорь Саруханов. NEWS.ru поговорил с ним о начале его музыкальной карьеры у продюсера Стаса Намина, молодых музыкантах, ИИ, дочерях, пенсии, а также о необычном для певца и автора хобби.

Что Саруханов рассказал о работе у Намина

— Ваша музыкальная карьера началась с того, что Стас Намин пригласил вас в свой ансамбль «Синяя птица», а потом и в «Цветы». Говорят, Намин человек сложный. Какие отношения у вас с ним сложились?

— Я очень благодарен Стасу Намину и судьбе, за то, что меня, 22-летнего парня, который только что пришел из армии, пригласили работать в самый крутой ансамбль, который тогда был. И не важно, какой у него [Намина] характер. Как вы говорите, сложный, а я считаю, что он жесткий. Стас Намин заставлял пахать, работать. Мы же — музыканты — были ослеплены женским вниманием. Представляете, четыре стадионных концерта в день, или пять. Это свалилось на нас, и с этим очень сложно. Не все даже взрослые люди справляются со звездностью.

Стасу, дай Бог ему здоровья, я благодарен по сей день. Мы с ним друзья, наши дети живут в одном дворе. Я обнимаю его при встречах. Потому что, если бы не он, я даже не знаю, что было бы. Группы «Круг», скорее всего, не было б.

Стас Намин с сыном и Игорь Саруханов,2017 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ни одного алкоголика или наркомана не было в нашем составе. Поэтому я прошел весь этот путь до сегодняшнего дня без особого желания выпивать. Я опьянен любовью к музыке и теми результатами, которые я вижу, от работы с моей командой. Гастрольный график у меня расписан. Вот что должно радовать артиста. Но нужно относится к этому с пониманием того, что это плоды работы твоей команды. Один в поле не воин, в нашей работе должна быть большая серьезная команда. И ни одной минуты свободной не должно быть.

Как Игорь Саруханов отметит юбилей

— В юбилей какое у вас настроение? (беседа состоялась накануне даты. — NEWS.ru)

— Улетаю во Владивосток, через три дня буду там отмечать юбилей концертом на сцене. Кстати, билеты все проданы. 7 апреля поеду в Хабаровск, потом в Южно-Сахалинск, оттуда уже домой. И может быть, если здесь в Москве найдется время, то отмечу со своими близкими.

Для артиста аншлаг — это великолепное настроение, это значит, что ты правильно делаешь свою работу и по заслугам получаешь.

— Сейчас очень высок интерес к музыке 1980-х и 1990-х со стороны молодежи. Почему так происходит? Видите вы на своих концертах молодых?

— Конечно, у меня на концертах очень много молодежи. Более того, известные молодые мои коллеги-музыканты ко мне обращаются, и я выполняю их просьбы, подписываю им разрешение на исполнение моих песен — они делают каверы. Почему? Во-первых, не надо проверять песню, это уже хит и облегчает часть их задач. В-вторых, они понимают, что это красивая музыка, и конечно, это служит дальнейшим развитием композиции.

Сегодня молодые, образованные, воспитанные ребята поняли, что без красоты не обойтись. Народу очень нравятся разные варианты прочтения песен. Они это тоже поняли. Я только приветствую это, и помогаю как могу. Если у нас есть такие ребята, значит, не все потеряно.

Игорь Саруханов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто из молодых музыкантов нравится Саруханову

— Кого из молодых отечественных музыкантов особенно выделяете?

— Я например, сотрудничаю с Элиной Чага — замечательная певица, мы с ней исполнили ее песню. Потом она спела мою «Скрипку-лису» на Семейном форуме Леонида Агутина. Алиса Вокс — удивительный человек, с ней мы исполнили дуэтом одну из моих песен «Одна на миллион». Недавно она обратилась с просьбой спеть «Зеленые глаза», исполнила кавер-версию в среднем темповом варианте, очень красиво.

Важно работать с грамотными ребятами. А то один известный рэпер мне заявил, что будет петь со мной песню «Скрипка-лиса», но я был не в курсе (смеется). Я его спросил: «в какой тональности вы собираетесь петь?». Он удивился: «А что это такое?». Ну зачем мне это надо продолжать?

Хочется достучаться до людей, что надо учиться. С какой стати я сейчас сяду за штурвал самолета и буду подвергать опасности людей? А чем лучше, когда человек без музыкального образования выходит на большую сцену, там сидят дети и берут с него пример, тоже не хотят учиться и быть, как он?!

Что Саруханов думает об использовании ИИ в музыке

— Сейчас появился искусственный интеллект, многие музыканты его используют.

— Они все обрадовались, что стали композиторами и певцами. Искусственный интеллект теперь может вашим голосом спеть, выдаст прекрасный кусок своего «творчества». Но как они будут выступать на публике? Он помогает, но не заменяет полноценное творчество, всегда в первую очередь надо рассчитывать на свои силы.

— В свободное время какую музыку слушаете?

— У меня в машине звучит классическая музыка. Классика нужна для того, чтобы мозги на место встали. Особенно помогает Чайковский. И очень нравится Моцарт. Они веселые ребята были.

Игорь Саруханов выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости/

Свою музыку я стараюсь не слушать, потому что у меня слишком много концертов в месяц. Стараюсь отдыхать. Но гитаре посвящаю три-четыре часа каждый день обязательно, потому что я играю на гитаре всю свою жизнь. Мне сейчас во время пения трудновато координировать движение рук, поэтому я пригласил замечательного гитариста Анвара Муратова. Он очень сильно помогает, тем, что «развязывает» руки — и я могу спокойно создавать образ во время пения, а потом играть свои любимые соло.

— Почему трудно координировать движение рук?

— Вернемся к моим истокам, к песне «Богатырская сила». Там надо было не только петь и играть свою партию, но еще и танцевать. Вокально-инструментальный жанр — это отдельное искусство, не все это умеют.

Сегодня «вокально-инструментальных» людей осталось раз-два, и обчелся. Самый яркий — Костя Никольский. Мы с ним из одного «помета», он тоже у Намина работал, великолепно владеет гитарой и поет, и еще песни пишет, как и я. Владимир Кузьмин, конечно, вокально-инструментальный человек. Игорь Барановский, который со мной работает, может сыграть Чайковского и Элтона Джона, при этом он еще и поет.

Чем еще увлекается Саруханов, помимо музыки

— Есть у вас хобби, не связанное с музыкой, какая-то отдушина в жизни?

— Отдушина в последние годы — строить дома. Я построил четыре дома, буду сдавать в аренду. Плохо разве? Мне 70 лет. Мне пенсия сегодня пришла — 15 300, а ведь у меня 50 лет беспрерывного стажа, и я ветеран труда. Так что совмещаю увлечение и пассивный доход.

— Получается, вы теперь профессиональный рантье, дома сдаете в аренду?

— Конечно, причем сдаю дома официально через ИП, плачу налоги. Я не знаю, может быть, завтра у меня пропадет голос. Может быть такое? Что толку, что деньги будут лежать в банке? Поэтому я покупал землю и ставил дома.

Игорь Саруханов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

— Со строителями тяжело взаимодействовать, столько сил и нервов нужно.

— Кто-то руки опускает — а я, наоборот, нахожу тех, кого надо. Нашел строителей, заплатил, убедил, чтобы они работали только на меня. У меня еще два участка в моей деревне под прицелом. Земля приносит деньги, и еще растет в цене.

Что Саруханов рассказал о дочерях и семье

— Можно не сомневаться, что своих дочерей вы уже обеспечили.

— Я сказал им: будете сами зарабатывать. Старшая Люба после института хочет работать у меня на бэк-вокале, но это еще не все: назначу ее директором «Саруханов Music» (музыкальный лэйбл Игоря Саруханова. — NEWS.ru), будет продюсировать выпускников.

Младшая Роза, как и Люба, скоро закончит музыкальную школу. Тоже, как и старшая сестра, занимается танцами. Обе образованные, культурные. Они должны себя уважать в первую очередь, использовать ресурсы, которые я им дал, приумножать то, что я им оставлю. Хотя умирать я не собираюсь, некоторые мои коллеги и в 85 лет работают и ездят на гастроли. Так что еще 10 лет поработаю. И даст Бог, увижу своих внуков.

— После развода ваше сердце свободно?

— Оно занято моими детьми. Я туда никого не хочу впускать, потому что это лишний груз. У меня очень много ответственности: растут девчонки, их маме Татьяне тоже надо помогать. Мы живем в одном дворе, но не вместе. Мне никто не мешает думать, писать — и я храплю. При этом каждый день видимся. Они счастливы, я счастлив. Суперсхема!

Игорь Саруханов с дочерью, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

— Какие ближайшие творческие планы?

— 30 апреля у меня состоится большой сольный концерт в концертном зале «Москва». Приглашаю всех на свое выступление, буду рад видеть.

