Запустили могилу и хотят денег: наследники Градского воюют за его миллионы

Могила народного артиста России Александра Градского на Ваганьковском кладбище в Москве выглядит неубранной. Журналисты NEWS.ru обнаружили фотопортрет мэтра среди мусора в кустах рядом с памятником. Между тем наследники певца, ушедшего из жизни в 2021 году, по сей день делят его наследство. Что сказали обе стороны конфликта о судебных тяжбах, кто ухаживает за могилой, — в материале NEWS.ru.

Кто побеждает в суде по делу о наследстве Градского

По информации СМИ, Градский оставил многомиллионное наследство. За него воюют две семьи мэтра. С одной стороны — вдова Марина, которая родила артисту двоих сыновей. С другой — взрослые сын Даниил и дочь Мария от предыдущего брака. Бывшая жена певца Ольга попросила суд выделить ей в имуществе экс-мужа супружескую долю. Она пояснила, что ничего не получила во время развода с музыкантом, хотя прожила с ним в браке более 20 лет. Экс-супруга также отметила, что имущество было совместно нажитым, отметил в интервью NEWS.ru ее адвокат Шота Горгадзе.

По его словам, первая инстанция вынесла решение преимущественно в пользу вдовы мэтра — Марины.

«Апелляция нам (стороне старших детей и бывшей жены. — NEWS.ru) тоже отказала. Тогда мы подали кассационную жалобу. Кассационный суд признал решения предыдущих инстанций незаконными и отменил. Он направил дело с указанием нарушений в суд апелляционной инстанции, где мы выиграли — решение вынесено в нашу пользу. Около 75% имущества Градского принадлежит в совокупности первой жене и старшим детям, а оставшиеся 20–30% — вдове. Она обжаловала это решение во втором кассационном суде, но он оставил в силе последнее решение», — сказал NEWS.ru адвокат Горгадзе.

Он уточнил, что вдова певца может обратиться в Верховный суд. Однако, по мнению Горгадзе, суд, скорее всего, не изменит решение второй кассации и победа останется за Ольгой Семеновной [бывшей женой].

Что еще решили оспорить в суде бывшая супруга и старшие дети Градского

Горгадзе добавил, что Даниил и Мария вместе с матерью Ольгой также намерены оспорить через суд отцовство Градского в отношении одного из младших сыновей.

Представитель вдовы певца, адвокат Лариса Широкова в беседе с NEWS.ru заявила, что информация о том, что старшим детям и экс-супруге артиста досталось 70% его имущества, не соответствует действительности. По ее словам, бывшей жене Ольге была выделена супружеская доля в наследстве, но лишь в той части имущества, единственным собственником которого был музыкант.

При этом суд отказал заявителям в удовлетворении иска об оспаривании отцовства Градского и признания вдовы недостойной наследницей, подчеркнула Широкова. По ее словам, публично озвучив сведения об оспаривании отцовства музыканта, адвокат старших детей причинил младшему несовершеннолетнему ребенку моральные страдания. Ведь информация стала известна друзьям, одноклассникам и учителям мальчика, и он тяжело переживает эту ситуацию, добавила адвокат.

Александр Градский и Марина Коташенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Несмотря на жесткие процессуальные ограничения (суды рассматривают подобные дела в закрытом формате. — NEWS.ru), защита противоположной стороны публично озвучила в СМИ имя ребенка, в отношении которого оспаривалось отцовство. Это возмутительно», — заявила Широкова.

Она добавила, что точка в деле о наследстве еще не поставлена, так как вдова артиста намерена обратиться в Верховный суд.

«Это очень тревожная позиция (выделение супружеской доли в наследстве Градского после его смерти. — NEWS.ru), способная породить целую волну исков от бывших жен умерших граждан. Мы уже наблюдаем зарождение этой тенденции. Полагаем, что Верховный суд РФ детально разберется в деле о наследстве Александра Борисовича Градского, как это было в другом нашумевшем деле между Долиной и Лурье», — уточнила представительница вдовы музыканта.

Есть ли шансы у старших детей певца Градского выиграть суд по делу об отцовстве

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в интервью NEWS.ru отметила, что выделение супружеской доли Ольге Градской — скорее исключение, чем правило. По ее словам, чаще всего такие дела проигрываются. В вопросе отцовства одного из младших детей певца шансы у старших детей выиграть суд равны нулю, подчеркнула адвокат.

«Круг лиц, которые могут оспаривать отцовство, ограничен. Суды готовы принимать такие иски от отца или предполагаемого отца. Всем прочим отказывают в принятии», — сказала Вербицкая-Линник.

Она также выразила мнение, что подобные иски выходят за пределы защиты прав и приобретают признаки травли.

«Вероятно, той стороной (старшие дети и бывшая жена Градского. — NEWS.ru) движет глубокая неприязнь (к вдове и младшим детям. — NEWS.ru)», — сказала она.

Как выглядит могила Градского, кто за ней ухаживает

Журналисты NEWS.ru побывали на могиле Градского на Ваганьковском кладбище Москвы. Мемориал находится вдалеке от центральной — звездной — аллеи.

Историк-москвовед Иван Козлов напомнил в беседе с NEWS.ru, что памятник появился только к концу третьего года после смерти мэтра. До этого наследники никак не могли договориться о том, как должно выглядеть место последнего упокоения артиста. По словам Широковой, установку памятника оплатила вдова Марина.

Могила Александра Градского на Ваганьковском кладбище Москвы

Мемориал выполнен из черного мрамора, в виде части концертного рояля, плиты с изображением артиста, его личным автографом и годами жизни.

Журналисты NEWS.ru заметили на плите свежие цветы — розы и лилии, а также тетрадки со стихами и нотами.

По словам Козлова, цветы приносят ученики Градского. Тетради и ноты кладут начинающие авторы и исполнители. Градский помогал многим молодым талантам, поэтому возникло поверье, будто его дух после смерти поддерживает дарования, отметил собеседник. Авторы приносят к могиле свои произведения в надежде на благословение покойного, сказал историк. По его словам, в последний раз за могилой ухаживали ученики мэтра. Его жен и детей возле захоронения давно не было видно, подчеркнул он.

«Я здесь бываю почти каждый день, провожу по несколько часов, поскольку исследую биографии людей, похороненных на Ваганьковском кладбище. Ни жен Градского, ни детей я возле его могилы очень давно не наблюдал», — заявил Козлов.

Журналисты NEWS.ru заметили рядом с захоронением старые вазы с сухими цветами и брошенную фотографию певца среди мусора. Она была размыта от дождей.

