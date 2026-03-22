Лолита, жена-эльфийка, молчание об СВО: где и как теперь живет Цекало

22 марта исполняется 65 лет шоумену, телеведущему и продюсеру Александру Цекало. Он получил известность как участник кабаре-шоу «Академия», после распада дуэта реализовался как кинопродюсер. Сегодня Александр Евгеньевич живет в США и управляет несколькими компаниями по производству фильмов и сериалов, которые приносят ему большие доходы. Как бывший слесарь-наладчик из Киева добился успеха в России, почему судится с бывшей женой, кто его новая супруга — в материале NEWS.ru.

Как Александр Цекало стал знаменитым

Александр Цекало родился в Киеве, его родители были инженерами. Сам он после окончания школы подрабатывал слесарем-наладчиком, монтировщиком сцены и осветителем, а также сотрудником химической лаборатории. В 1979 году Цекало основал молодежный квартет «Шляпа» в формате юмористического шоу. Одной из участниц коллектива была его первая жена — Алена Шиферман.

О шоу сняли сюжет и показали в популярной программе «До 16 и старше» на весь Советский Союз. В те годы попадание на Центральное телевидение автоматически делало человека известным. К тому же Цекало начал сотрудничать с редакцией как приглашенный артист.

Шесть лет спустя в 1985 году вместе с Лолитой Милявской он создал кабаре-дуэт «Академия»: они исполняли шуточные песни о любви. С Шиферман Цекало к этому времени развелся, а отношения с Милявской развивались. Спустя четыре года пара переехала из Киева покорять Москву. К середине 1990-х «Академия» стала одной из самых популярных шоу-групп на российской эстраде. Их песни «Я обиделась», «Маленький», «Зараза», «Хочешь, но молчишь» стали стопроцентными хитами.

Проект закрылся в 2000 году по причине развода супругов. После разрыва Цекало и Милявская не общаются. Лолита говорит, что обижена на бывшего мужа за то, что не помог ей в самый сложный для нее период жизни. О подробностях она не распространяется.

Кабаре-дуэт «Академия» — Лолита Милявская и Александр Цекало выступают на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой в спорткомплексе «Олимпийский», 1992 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Чем Цекало занимается сейчас

После распада дуэта с экс-женой Александр Евгеньевич решил сосредоточиться на телевидении и ушел в продюсирование кино, сериалов и телешоу. Некоторое время он работал генеральным продюсером телеканала СТС.

В 2002 году Цекало создал собственную продюсерскую компанию «Среда», которая занимается производством фильмов и сериалов. Среди успешных проектов команды такие многосерийные ленты, как «Мажор», «Триггер», «Метод» и другие. В 2023 году компания заключила эксклюзивный контракт с видеосервисом Okko.

За что сестра Веры Брежневой подала в суд на Цекало

Третьей женой продюсера стала сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка. Этот брак был очень непубличным: Цекало не выставлял напоказ личную жизнь. Многие нюансы семейных отношений всплыли уже после развода в 2018 году.

Виктория родила от Александра сына Михаила и дочь Александру. В августе прошлого года экс-супруга подала иск к продюсеру, потребовав взыскать с него алименты в размере 29 млн рублей. Сам Цекало в свою очередь жаловался, что Виктория якобы не дает ему видеться с детьми, которых увезла жить в Латвию.

Александр Цекало с Викторией Галушка (в центре) на премьере фильма «Джунгли» режиссера Александра Войтинского в киноцентре «Каро Фильм Октябрь» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На ком сейчас женат Цекало

В 2018 году Александр Евгеньевич ушел из семьи к модели из Казахстана Дарине Эрвин, с которой познакомился в США. Ее с матерью в Штаты перевез отчим — успешный адвокат. Дарина получила юридическое образование, но ее интересовала работа в кино и моделинге: она активно пробивает себе дорогу в этой профессии.

Перемены в личной жизни продюсера стали причиной его ссоры с друзьями по проекту «Прожекторперисхилтон» — Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. «Его жена Вика была частью нашего коллектива. Мы не смогли это принять как данность (их развод. — NEWS.ru). Мы все равно в это время с Викой общались, встречались. В его понимании нужно было определиться: вы либо со мной, либо с ней. У нас этого явно не произошло. И для него это выглядело, наверное, как-то не так. Он сделал выводы. Он по жизни часто поступает резко», — говорил Сергей Светлаков в интервью Надежде Стрелец.

Сам Цекало заявлял изданию «Комсомольская правда», что за свою Дарину будет «сражаться насмерть».

В 2019 году он переехал в США и зарегистрировал брак с возлюбленной, незадолго до свадьбы купил особняк рядом с Голливудом.

Сейчас Дарина позиционирует себя не только как модель, но и как художница в стиле ню. Ее картины вызывают спорные оценки, однако еще большее внимание приковано к внешности Эрвин. Пользователи интернета осуждают ее за болезненную худобу. Подписчики ее блога также обращают внимание на «эльфийские» уши — большие, топорщащиеся в стороны. Такие делают себе жительницы Азии у пластических хирургов, а в Европе это не модно.

Александр Цекало с супругой Дариной перед началом церемонии вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сам Цекало заявил в интервью Super.ru, что недруги завидуют Дарине. «Даришина красота и талант действительно вызывают зависть», — отметил он.

В 2024 году появлялась информация о разрыве пары. Однако на церемонию вручения кинопремии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве они прибыли вместе, Александр Евгеньевич буквально не сводил влюбленных глаз со своей молодой супруги.

Цекало ничего не говорил об СВО: не критиковал, но и не поддерживал. Вопрос журналиста NEWS.ru о спецоперации на церемонии Ассоциации кинопродюсеров он проигнорировал.

