21 января 2026 в 14:30

Жена Цекало прячет от него детей за границей

Экс-жена Цекало скрылась в Латвии с детьми, речь идет о новом браке

Александр Цекало с Викторией Галушко (в центре), 2012 год Александр Цекало с Викторией Галушко (в центре), 2012 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Экс-жена продюсера Александра Цекало Викторя Галушка вышла замуж в Латвии, сообщает StarHit. При этом она настраивает дочь Александру и сына Михаила против своего отца, считают близкие артиста.

При этом она стала настраивать сына и дочь против отца, продолжая требовать космические суммы.<…> [Цекало] особенно тревожит, что дети растут в условиях постоянных скитаний и информационного давления, — отметили близкие Цекало.

Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет. После разрыва отношений Виктория вернула свою девичью фамилию и получила в подарок особняк на Рублевке, который впоследствии продала.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская после одной из ссор с продюсером и бывшим супругом Александром Цекало предстала голой перед полицией. Артистка устроила скандал в номере отеля в Лос-Анджелесе, а сотрудники вызвали правоохранителей.

До этого Цекало погасил 21 млн рублей из долга по алиментам. Сестра Веры Брежневой намерена через суд взыскать еще 29 млн рублей.

шоу-бизнес
Россия
Александр Цекало
актеры
