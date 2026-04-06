Музыкант Игорь Саруханов раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный артист РФ, музыкант Игорь Саруханов рассказал NEWS.ru, что получает пенсию 15 300 рублей. Он добавил, что прожить на эти деньги или тем более прокормить семью — его бывшую жену и двух несовершеннолетних дочерей — невозможно.

Мне 70 лет. Мне пенсия сегодня пришла — 15 300, а у меня 50 лет беспрерывного стажа и я ветеран труда, — сказал Саруханов.

Музыкант добавил, что всю жизнь много работал и исправно платил налоги. Саруханов не отрицает, что получает еще надбавку в 30 тыс. рублей как заслуженный артист РФ.

Игорь Саруханов начинал в группах «Синяя птица» и «Цветы» Стаса Намина, потом создал группу «Круг». 30 лет назад он написал хит, основанный на игре омофонов — слов, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. До сих пор его поклонники гадают, что все-таки звучит в песне: «Скрипка-лиса» или «Скрип колеса». 6 апреля музыкант отмечает 70-летний юбилей.

Ранее Игорь Саруханов рассказал, что в последнее время строит дома для того, чтобы сдавать их в аренду и иметь пассивный доход. Он добавил, что не собирается останавливаться и хочет купить еще несколько земельных участков для строительства в Подмосковье.