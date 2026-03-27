«Без понятия, откуда деньги»: где Лерчек взяла миллионы на новый бизнес

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) запускает новую линейку косметики, несмотря на четвертую стадию рака с метастазами и предстоящее банкротство. Компания оформлена на ее мать Эльвиру Феопентову. Что известно о новом бизнесе Чекалиной, откуда у нее силы строить бизнес и одновременно лечиться от онкологии, первый комментарий о болезни Лерчек ее бывшего мужа Артема Чекалина — в материале NEWS.ru.

Что рассказал экс-муж Лерчек Артем

О запуске Валерией Чекалиной нового бренда косметики первым сообщил ее гражданский муж аргентинский танцор Луис Сквиччириани. У многих эта новость вызвала недоумение. Во-первых, у Лерчек ранее диагностировали четвертую стадию рака желудка с метастазами. По словам подруг и Луиса, у нее разрушается позвоночник, не видит правый глаз.

Кроме того, на 31 марта назначено рассмотрение иска о признании Чекалиной банкротом. Также не поставлена точка в уголовном деле против нее о выводе денежных средств за границу — именно это ей инкриминируют.

Бывший муж Валерии Артем Чекалин сказал NEWS.ru, что ничего не знает о ее новом бизнесе. По его мнению, у Лерчек не может быть сейчас денег на старт компании. «Вообще без понятия [что за бизнес она запускает]. Дай бог ей успехов, деньги ей сейчас нужны на лечение и на семью. Дай бог, чтобы все у нее получилось. Я, честно, вообще не знаю, что за бренд, откуда финансы у нее — наверное, есть партнеры», — предположил Чекалин.

Артем Чекалин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новая компания под названием «Еййя» зарегистрирована на мать Валерии Эльвиру Феопентову. Эксперт по бизнесу предприниматель Андрей Ковалев затруднился оценить, будет ли новый бренд косметики Чекалиной востребован на волне хайпа.

«Сложно сказать, будут ли при такой репутации покупать у нее продукцию. Вполне возможно, что да — у нас люди непредсказуемые. Вообще, с моей точки зрения, это все странно. Уголовное дело еще не закончено, она жалуется, что у нее нет денег. Но для открытия нового бизнеса нужны миллионы. Почему регистрирует компанию на мать, как раз понятно: к самой Лерчек наверняка еще будут претензии, в том числе от пострадавших», — считает Ковалев.

Какие «подводные камни» у нового бизнеса Лерчек

Юрист Александр Бенхин предположил в беседе с NEWS.ru, что новый бизнес Чекалиной может пострадать при банкротстве. По его словам, компанию, зарегистрированную на маму, могут признать попыткой Лерчек скрыть собственные доходы.

«Даже если Валерия сможет доказать, что у нее на тот момент не было своих денежных средств, а использовались деньги, например, родственников или иных заинтересованных лиц, то этого все равно недостаточно для доказательства», — сказал Бенхин.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник также полагает, что в нынешний ситуации оформление бизнеса на мать для Чекалиной — штука рискованная.

Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В ходе осуществления процедуры банкротства существует институт конкурсных и финансовых управляющих, которые выявляют в том числе заинтересованных лиц. Такие попытки оформлять активы на маму, папу, несовершеннолетних детей и так далее изучаются и пресекаются. Более того, рассматриваются заявления о возбуждении банкротства фиктивного, когда человек это делает, чтобы избавиться от долгов и ничего не погашать», — пояснила адвокат.

Адвокат Сергей Жорин, наоборот, усомнился, что новый бренд может оказаться под угрозой. «Может быть, действительно ее мама решила заняться бизнесом, откуда нам знать», — отметил собеседник.

Что стало с прежним бизнесом Чекалиной

До скандала с налогами Валерия Чекалина создала и выпускала косметику Letique. Под брендом выпускались средства для ухода за лицом, телом и волосами, антицеллюлитные снадобья, БАДы. У компании были миллиардные обороты. Telegram-канал «Цена красоты» предполагал, что спрос на косметику был создан искусственно. Блогер запустила розыгрыш с крупными призами, ради участия в котором нужно было приобрести косметику. Уходовые средства Лерчек покупали практически как лотерейные билеты, а потом часто перепродавали на сайтах частных объявлений.

Бьюти-блогеры писали о малой пользе и вторичности косметических средств бренда. В 2026 году стало известно, что из-за многомиллионных долгов компании Чекалина вышла из состава учредителей.

