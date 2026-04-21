Теракт Украины? ЧП в метро Москвы: что произошло, подробности, жертвы

В Сети появились кадры задымления в метро Москвы. Что произошло, каковы подробности ЧП, мог ли это быть теракт Украины, есть ли жертвы?

Что произошло в метро Москвы, подробности

Утром 21 апреля СМИ и Telegram-каналы распространили сообщения об инциденте на Сокольнической линии московского метро. Движение остановили между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» в результате ЧП. Источники писали о задымлении в районе платформы на одной из станций красной ветки.

Позднее появилось видео, на котором во время движения состава видны искры за окном вагона. Людей, по заявлениям в публикациях, эвакуировали прямо в тоннель. У станций красной линии были замечены пожарные, некоторые переходы в подземке перекрыли.

Эвакуировали около 200 пассажиров, на кадрах со станции «Парк культуры» можно увидеть давку: перед эскалатором выстроилась огромная очередь.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В чем причины ЧП, жертвы

В Сети писали, что, предположительно, сход тележки вагона с рельсов стал причиной ЧП. Дептранс позднее сообщил о временной приостановке движения поездов на участке «Сокольники» — «Парк культуры», объяснив это технической неисправностью одного из составов на участке.

«Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию», — отметили в ведомстве.

Московский метрополитен позднее уточнил: причина эвакуации пассажиров и задымления на красной ветке — техническая неисправность колесной пары третьего вагона. При этом данные о сходе тележки назвали фейком. Там добавили, что никто из пассажиров не пострадал.

Telegram-канал «112» утверждает об одном пострадавшем — 63-летнем мужчине, которого якобы госпитализировали с переломом. Версии, что это мог быть теракт Украины, не озвучивались.

После сбоя на Сокольнической линии запустили бесплатные автобусы. Пассажиров попросили по возможности пользоваться альтернативными маршрутами. Очевидцы заявляют, что сесть в автобус практически невозможно из-за большого пассажиропотока после эвакуации.

Около 12:52 мск стало известно, что движение на всей Сокольнической линии метро восстановлено.

