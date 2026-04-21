Вершившая правосудие из санатория экс-судья отказалась от последнего слова Экс-судья из Тамбова Дробышева отказалась от последнего слова в суде

Бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева отказалась выступать с последним словом, передает корреспондент ТАСС. Экс-судью обвиняют в вынесении неправосудных решений, и ранее ее уже лишили полномочий.

По версии следствия, осенью 2021 года Дробышева, отдыхая в санатории в Сочи, удаленно вынесла 10 решений по делам, которые должны были рассматривать в Тамбове. Сама она не считает свои действия преступлением и уверена, что все было законно.

Прокуратура попросила для нее штраф в 1 млн рублей. Также ведомство потребовало сохранить арест на имущество бывшей судьи на сумму более 2 млн рублей.

Ранее в Стерлитамаке бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Миронова приговорили к 11,5 года колонии строгого режима за взятку. Экс-полицейского также лишили звания подполковника, оштрафовали на 60 млн рублей и на 10 лет запретили работать в органах.

Прежде сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали бывшего замгендиректора Магнитогорского металлургического комбината Павла К. по подозрению в коммерческом подкупе. Вместе с ним взяли под стражу его близкого друга Эдуарда Н.