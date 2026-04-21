Вершившая правосудие из санатория экс-судья отказалась от последнего слова

Экс-судья из Тамбова Дробышева отказалась от последнего слова в суде

Бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева отказалась выступать с последним словом, передает корреспондент ТАСС. Экс-судью обвиняют в вынесении неправосудных решений, и ранее ее уже лишили полномочий.

По версии следствия, осенью 2021 года Дробышева, отдыхая в санатории в Сочи, удаленно вынесла 10 решений по делам, которые должны были рассматривать в Тамбове. Сама она не считает свои действия преступлением и уверена, что все было законно.

Прокуратура попросила для нее штраф в 1 млн рублей. Также ведомство потребовало сохранить арест на имущество бывшей судьи на сумму более 2 млн рублей.

Ранее в Стерлитамаке бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Миронова приговорили к 11,5 года колонии строгого режима за взятку. Экс-полицейского также лишили звания подполковника, оштрафовали на 60 млн рублей и на 10 лет запретили работать в органах.

Прежде сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали бывшего замгендиректора Магнитогорского металлургического комбината Павла К. по подозрению в коммерческом подкупе. Вместе с ним взяли под стражу его близкого друга Эдуарда Н.

«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
