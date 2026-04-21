Путин встретится с районными чиновниками в День местного самоуправления

Президент России Владимир Путин 21 апреля, в День местного самоуправления, встретится с главами муниципальных образований, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, у мероприятия не будет жесткой повестки дня — чиновники расскажут главе государства, как обстоят дела в той или иной области.

Встреча без какой-то жесткой повестки дня, свободная беседа, участники ставят вопросы перед главой государства, рассказывают ему о ситуации в той или иной области, и сам президент тоже живо интересуется тем, как обстоят дела, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в среду, 22 апреля. Глава африканского государства приехал в Москву с рабочим визитом. На встрече планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В повестку также войдут политические, торгово-экономические, гуманитарные и международные темы.

До этого Путин выразил признательность ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Он сказал, что Россия всегда будет помнить о мужестве тех, кто, несмотря на смертельную опасность, устранял последствия катастрофы.