Автомобильный мост связал Россию с одной страной

На границе России и Северной Кореи состыковали автомобильный мост

Стыковка пролетного строения автомобильного моста через реку Туманную завершена на границе России и КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ. Реализация проекта обеспечит прямое автомобильное сообщение между странами.

В церемонии, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие представители российской стороны, курирующие межправительственное сотрудничество двух стран. Проект реализуется в рамках взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической сферах.

Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность, — подчеркнул глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Общая протяженность мостового перехода составит около 5 километров, включая сам мост длиной порядка 1 километра. Проект предусматривает две полосы движения. С российской стороны к строительству привлечены около 70 специалистов и задействовано порядка 30 единиц техники.

Ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Россия и Северная Корея продолжают активно развивать стратегическое партнерство. В рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве КНДР направила свои подразделения в Курскую область.