В Самаре будут судить банду, похитившую у людей почти полмиллиарда рублей Прокуратура Самарской области утвердила обвинение против семерых участников ОПС

В Самаре перед судом предстанут семеро участников организованного преступного сообщества, похитившие у пятерых граждан более 478 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. Им инкриминируют руководство структурным подразделением ОПС и участие в нем, а также мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года злоумышленники действовали в Самаре и Москве. Они убеждали граждан перевести деньги на «безопасный» счет под видом сохранения накоплений, после чего похищали указанную сумму.

В ходе расследования правоохранители изъяли и арестовали средства в рублях и валюте. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 41 млн рублей также наложен арест.

Уголовное дело передадут в Самарский районный суд. Дело в отношении организатора и других неустановленных членов ОПС выделено в отдельное производство.

Ранее стало известно, что в мессенджерах активизировались мошенники, создающие поддельные чаты соседей и действующие от имени жилищно-коммунальных служб. Аферисты предлагают жителям подписать петицию, а затем просят перейти в «официальный чат-бот» или пройти авторизацию.