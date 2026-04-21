21 апреля 2026 в 07:00

ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие под Самарой

Федорищев: ВСУ предприняли попытку атаковать промпредприятие в Самарской области

Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Благодаря действиям систем противовоздушной обороны, удалось избежать серьезных разрушений, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет, — указал он.

На местах падения сбитых беспилотных летательных аппаратов в настоящее время работают оперативные службы. Специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия инцидента.

Местные власти призывают граждан быть предельно внимательными. В случае обнаружения осколков или фрагментов дронов категорически запрещается приближаться к ним, так как это может быть опасно для жизни. Жителей просят немедленно сообщать о таких находках по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате продолжающихся атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в Шебекино от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу Белгорода. Также в ЦРБ обратилась женщина с осколочным ранением ноги — ей назначили амбулаторное лечение.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

