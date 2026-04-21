ПВО сбила почти сотню беспилотников над Россией за ночь

21 апреля 2026 в 07:12

Дежурные средства ПВО сбили почти сотню украинских беспилотников в небе над Россией в ночь на 21 апреля, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись восемь регионов страны.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 20 апреля до 07:00 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей. Также несколько БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате продолжающихся атак ВСУ пострадали два мирных жителя. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, в Шебекино от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Также в ЦРБ обратилась женщина с осколочным ранением ноги.

До этого стало известно, что осколки от сбитого украинского беспилотника повредили маршрутный автобус в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев отметил, что было разбито несколько стекол, один из осколков пробил крышу и попал в сиденье.

