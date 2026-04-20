20 апреля 2026 в 17:45

Фрагменты сбитого дрона пробили крышу автобуса в Севастополе

Развожаев: обломки БПЛА повредили пассажирский автобус в Севастополе

Осколки от сбитого украинского беспилотника повредили маршрутный автобус в Севастополе, заявил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев. По его словам, было разбито несколько стекол, один из осколков пробил крышу и попал в сиденье.

Сегодня на Радиогорке во время воздушной тревоги осколки от сбитого БПЛА упали на автобус маршрута № 55. <...> К счастью, автобус стоял на конечной без пассажиров, поэтому обошлось без жертв, — отметил губернатор.

В результате попадания осколков в автобусе было разбито несколько стекол, а один из обломков пробил крышу и вонзился в сиденье.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа пострадавших до трех человек из-за атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

До этого представители прокуратуры Краснодарского края сообщили, что атака украинских беспилотников на морскую гавань Туапсе нанесла ущерб транспортной инфраструктуре порта. Сразу после происшествия на место выехал транспортный прокурор Туапсе Евгений Завалин.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

