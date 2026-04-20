Фрагменты сбитого дрона пробили крышу автобуса в Севастополе

Осколки от сбитого украинского беспилотника повредили маршрутный автобус в Севастополе, заявил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев. По его словам, было разбито несколько стекол, один из осколков пробил крышу и попал в сиденье.

Сегодня на Радиогорке во время воздушной тревоги осколки от сбитого БПЛА упали на автобус маршрута № 55. <...> К счастью, автобус стоял на конечной без пассажиров, поэтому обошлось без жертв, — отметил губернатор.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа пострадавших до трех человек из-за атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

До этого представители прокуратуры Краснодарского края сообщили, что атака украинских беспилотников на морскую гавань Туапсе нанесла ущерб транспортной инфраструктуре порта. Сразу после происшествия на место выехал транспортный прокурор Туапсе Евгений Завалин.