МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС

МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева в связи с публикацией Минобороны РФ адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X. Министерство назвало обнародованные данные попыткой ослабить поддержку Украины и проверить сплоченность немцев.

Наш ответ ясен: мы не позволим себя запугать. Такие угрозы и всякого рода шпионская деятельность в Германии совершенно неприемлемы. В связи с этим сегодня был вызван российский посол, — сказано в сообщении.

