Песков ответил на вопрос о заявлении Минобороны по дронам для ВСУ в Европе Песков: Кремлю нечего добавить к заявлению МО по европейским дронам для Киева

Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны России о наращивании в Европе производства беспилотников для передачи Украине и использования против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, являются ли заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Сергея Шойгу их личным мнением или позицией Кремля.

Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению, — сказал он.

Ранее стало известно, что ресурсы Украины для ведения боевых действий могут иссякнуть уже к июню 2026 года. Такие данные появились от украинских чиновников. Проблем добавила блокировка помощи от главных доноров, из-за чего Киев вряд ли сможет обеспечить армию до лета.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Киев заявляет о нехватке средств в бюджете, чтобы вызвать сочувствие у ЕС и добиться кредита на €90 млрд (6,9 трлн рублей). Сейчас выделение средств блокирует Венгрия, однако страны, поддерживающие Киев, могут найти способ обойти это решение, считает губернатор.