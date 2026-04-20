Землетрясение в Японии попало на видео

В Сети появилось видео с последствиями землетрясения в Японии. На кадрах снята улица с дорогой, в какой-то момент камеру начинает трясти и слышны крики, можно увидеть, как шатаются дома и столбы.

Ранее стало известно, что более 171 тыс. жителей японских префектур Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами. Мощное землетрясение произошло к востоку от северо-восточного побережья страны.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали в американском штате Невада. Эпицентр стихии располагался всего в 72 километрах к востоку от города Рино, население которого составляет около 241 тыс. человек.

В середине марта в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.