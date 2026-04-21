21 апреля 2026 в 10:48

Турэксперт объяснил, почему Пхукет и Паттайя теряют популярность

Турэксперт Арутюнов: туристы начали искать неизведанные места в Таиланде

Туристы начали отдавать предпочтение наименее мейнстримным местам в Таиланде, рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов. Он отметил, что в связи с этим Пхукет и Паттайя теряют популярность.

За последние пять лет после снятия ковидных ограничений в Таиланд приехало очень много россиян — либо на ПМЖ, либо на зимовку. Они уже исследовали все основные туристические регионы. У нас есть прямые рейсы на Пхукет и в Бангкок, и люди хотят двигаться дальше, — рассказал Арутюнов.

Турэксперт подчеркнул, что теперь путешественники ищут пещеры, затерянные острова и необычные храмы. По его словам, прямые рейсы на Пхукет позволяют легко добраться до неизведанных мест.

Ранее эксперт в сфере ИИ Ксения Баранова рассказала, что искусственный интеллект действительно может быть полезен в построении маршрутов для путешествий. По ее словам, при обращении к нейросетям необходимо формулировать запрос максимально подробно.

