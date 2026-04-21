Эксперт развенчал миф об «онлайн-взыскании» долгов за ЖКХ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 10:04

Эксперт по ЖКХ Сергеев: онлайн-списаний долгов по ЖКХ без суда не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ГИС ЖКХ действительно запускают эксперимент по налаживанию электронного межведомственного взаимодействия, но автоматических списаний с карт и мгновенных судебных приказов не будет, заявил NEWS.ru руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы грядущем «онлайн-взыскании» долгов за коммунальные услуги .

Это неправильный кликбейтный заголовок, никакого онлайн-взыскания не будет. Онлайн взыскивать задолженность за ЖКХ без суда не будут. Это очень важно объяснить. Сейчас в ГИС ЖКХ действительно проходит эксперимент по налаживанию электронного межведомственного взаимодействия. Его суть в том, чтобы система могла автоматически подтягивать персональные данные должника, а также сведения о начислениях, оплатах и задолженности — ведь сегодня у управляющих и ресурсоснабжающих организаций часто нет полной информации, — сказал Сергеев.

Эксперт уточнил, что при нажатии одной кнопки в ГИС ЖКХ будет формироваться готовое заявление на выдачу судебного приказа, но это заявление, как и раньше, нужно будет отвозить мировому судье. В отдельных случаях возможно и электронное направление документов в судебные участки, но это не повсеместная практика. Процедура обжалования приказа останется прежней, и говорить об автоматическом внесудебном взыскании не приходится, резюмировал юрист.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что долги за ЖКУ планируют списывать автоматически. По ее словам, это позволит собственникам погасить задолженность до обращения в суд.

Экономика
Россия
ЖКХ
долги
Наталья Петрова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.