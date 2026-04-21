Общественник предложил способ защитить россиян от псевдокоучей

В России нужно установить правовые критерии деструктивности организаций, продвигающих деятельность псевдокоучей, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, люди становятся жертвами сект под влиянием гипноза и психологического давления.

Необходимо законодательно закрепить критерии деструктивности: тотальный контроль сознания, изоляция от общества, принуждение к отказу от медицинской помощи и образования, финансовое порабощение, принуждение к разрыву с родственниками. Организации псевдокоучей должны преследоваться не постфактум по отдельным статьям, а на ранней стадии — именно как деструктивные культы. Свобода вероисповедания заканчивается там, где начинается принуждение. Даже если жертва добровольно подписала документы, в сектах это происходит под гипнозом, психологическим давлением или угрозами, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что скандал вокруг самарского тренинг-центра Эллы Прудниковой, где людей заставляли мыть общественные туалеты голыми руками, лишали сотен тысяч рублей и шантажировали интимными видео, ярко показывает необходимость вмешательства государства. По словам зампреда ВРНС, грань между свободой и манипуляцией проходит там, где начинается реальный вред.

Сегодня деструктивные секты активно маскируются под светские проекты — бизнес-тренинги, коучинг, «духовное развитие», «женские практики» и йогу. Законодательство за этими изменениями не поспевает. В Госдуме находится законопроект «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации», который в редакции 2026 года предлагает ввести обязательную независимую оценку квалификации для всех, кто оказывает психологические услуги. Это правильный шаг. Но рынок «духовных» услуг нуждается в еще более жестком регулировании и лицензировании, — добавил Иванов.

Ранее СК России по Краснодарскому краю сообщил о задержании мужчины, обвиняемого в создании секты и изнасиловании несовершеннолетних. По данным следствия, не позднее 2005 года он основал религиозное объединение, которое практиковало насилие над людьми.