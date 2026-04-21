Россиян предупредили, что грозит за использование старой газовой плиты

За использование старой газовой плиты предусмотрен штраф на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, предупредил в беседе с 360.ru эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он уточнил, что при повторном нарушении размер взыскания могут увеличить до 25 тыс. рублей.

На мой взгляд, усталость материалов, из которых сделана газовая плита, — главный враг безопасности. Даже если внешне она выглядит как новая, износ резьбовых соединений может привести к утечке, которую не всегда удается вовремя почувствовать. Покупка новой плиты — это безопасность, — высказался Бондарь.

Он добавил, что, помимо штрафа, специалисты могут перекрыть газ на период, пока собственник не обновит плиту. При этом важно понимать: локальный ремонт плиты, например замена крана, не решит проблему, если вся конструкция устарела, заключил эксперт.

Ранее в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что замену газовой плиты следует проводить каждые 10–12 лет эксплуатации. Там уточнили, что необходимость замены также возникает при серьезных неисправностях оборудования и при отсутствии системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.