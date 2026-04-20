Россиянам подробно объяснили, когда лучше заменить газовую плиту РИА Новости: менять газовую плиту необходимо каждые 10–12 лет

Замену газовой плиты следует проводить каждые 10–12 лет эксплуатации, заявили РИА Новости в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Там уточнили, что необходимость замены также возникает при серьезных неисправностях оборудования и при отсутствии системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.

Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10–12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий, — указали в ведомстве.

Там также добавили, что монтаж газового оборудования должен выполняться исключительно специалистами. Самостоятельное подключение запрещено, поскольку представляет собой нарушение правил и создает опасность для безопасности.

Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах с апреля 2026 года вступают в силу обновленные правила эксплуатации газового оборудования. Власти пересмотрели требования к контролю состояния газовых систем, порядку их обслуживания и обязанностям жильцов. Основной задачей введенных изменений называется снижение числа аварийных ситуаций.