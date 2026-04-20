20 апреля 2026 в 08:54

Россиянам подробно объяснили, когда лучше заменить газовую плиту

РИА Новости: менять газовую плиту необходимо каждые 10–12 лет

Замену газовой плиты следует проводить каждые 10–12 лет эксплуатации, заявили РИА Новости в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Там уточнили, что необходимость замены также возникает при серьезных неисправностях оборудования и при отсутствии системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.

Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10–12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий, — указали в ведомстве.

Там также добавили, что монтаж газового оборудования должен выполняться исключительно специалистами. Самостоятельное подключение запрещено, поскольку представляет собой нарушение правил и создает опасность для безопасности.

Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах с апреля 2026 года вступают в силу обновленные правила эксплуатации газового оборудования. Власти пересмотрели требования к контролю состояния газовых систем, порядку их обслуживания и обязанностям жильцов. Основной задачей введенных изменений называется снижение числа аварийных ситуаций.

Общество
плиты
безопасность
кухня
газ
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
