Известный актер выплатил 800 тыс. рублей в качестве долга по алиментам РИА Новости: с Игоря Петренко взыскали 875 тыс. рублей по алиментам

С актера Игоря Петренко взыскали более 875 тыс. рублей задолженности по алиментам, но долг полностью не погашен, сообщает РИА Новости. Как уточнили в агентстве, остаток превышает 379 тыс. рублей.

По данным на 20 апреля, в мае 2022 года в отношении Петренко было возбуждено исполнительное производство на основании нотариально заверенного алиментного соглашения от декабря 2015 года. В рамках этого производства с актера взыскивается свыше 140 тыс. рублей основного долга, а также исполнительский сбор в размере 225 тыс. рублей и расходы в сумме 715 рублей.

Согласно открытым источникам, Петренко был женат три раза. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.

Ранее стало известно, что российский актер Виктор Хориняк задолжал Федеральной налоговой службе почти 1,4 млн рублей. Задолженность у звезды сериала «Кухня» и серии фильмов «Последний богатырь» образовалась из-за непогашенных платежей по ИП.

До этого сообщалось, что муж певицы Алексы (настоящее имя — Александра Чвикова) Вячеслав Дайчев задолжал судебным приставам 4,4 млн рублей. В ноябре и декабре 2025 года в отношении фитнес-тренера открыли новые исполнительные производства на сумму 1,05 млн рублей.