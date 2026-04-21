Адвокат ответил, могут ли тренеры выкладывать фото клиентов без согласия

Тренеры не могут выкладывать фото подопечных, например, с результатом «до» и «после», без их согласия, рассказал LIFE.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что клиент вправе требовать удаления публикации, прекращения использования изображения и компенсации морального вреда.

Обнародование и использование изображения гражданина без его согласия не допускается. В соответствии со статьей 152.1 ГК РФ публикация фотографии человека возможна только с его согласия, за исключением прямо предусмотренных законом случаев, — рассказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что фотография, на которой видно состояние тела, может быть оценена как посягательство на неприкосновенность частной жизни. По его словам, компенсация предусмотрена в случаях, если публикация причинит клиенту моральные страдания.

