21 апреля 2026 в 10:30

Адвокат ответил, могут ли тренеры выкладывать фото клиентов без согласия

Адвокат Жорин: тренеры не могут выкладывать фото клиентов без согласия

Тренеры не могут выкладывать фото подопечных, например, с результатом «до» и «после», без их согласия, рассказал LIFE.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что клиент вправе требовать удаления публикации, прекращения использования изображения и компенсации морального вреда.

Обнародование и использование изображения гражданина без его согласия не допускается. В соответствии со статьей 152.1 ГК РФ публикация фотографии человека возможна только с его согласия, за исключением прямо предусмотренных законом случаев, — рассказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что фотография, на которой видно состояние тела, может быть оценена как посягательство на неприкосновенность частной жизни. По его словам, компенсация предусмотрена в случаях, если публикация причинит клиенту моральные страдания.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что за размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновник может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей или приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
