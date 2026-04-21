21 апреля 2026 в 10:51

В Свердловской области сократили время продажи алкоголя на два часа

Свердловский закс поддержал сокращение времени продажи алкоголя на два часа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли законопроект, ужесточающий правила реализации алкоголя в регионе, передает ТАСС. Документ предполагает сокращение времени розничной продажи спиртного: вместо нынешнего окна с 08:00 до 23:00 алкоголь можно будет купить только с 09:00 до 22:00. За проголосовали 40 парламентариев, против — двое.

Кроме того, законопроект вводит полный запрет на продажу алкоголя в регионе в три даты: Международный день защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября или первый учебный день, если 1 сентября выпадает на выходной); День трезвости (вторая суббота сентября). Ограничения не коснутся кафе, ресторанов и других заведений общепита с площадью зала более 30 квадратных метров без учета летних веранд.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что за подделку акцизных марок для спиртной продукции нужно повысить штрафы — в зависимости от тяжести следует взыскивать от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. По его словам, соответствующий законопроект могут утвердить до конца 2026 года. Документ также предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

