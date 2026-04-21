Задержание помощников украинского кол-центра из Ярославля попало на видео

Опубликованы кадры задержания в Ярославле участников преступных групп, оказывающих содействие украинским кол-центрам. По данным Центра общественных связей ФСБ России, злоумышленники помогали в хищении средств у россиян. Впоследствии украденные деньги использовались в интересах ВСУ.

На видео показано, как оперативники приходят в три квартиры и задерживают в каждой по одному человеку. Одну дверь силовикам пришлось взламывать. Задерживаемые не оказывали сопротивления. Также было продемонстрировано оборудование, которое использовали аферисты.

Ранее сообщалось, что во время обысков у помощников украинских кол-центров изъяли четыре сим-бокса и более двух тысяч сим-карт. Возбуждены три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

До этого двух 18-летних жителей Татарстана обвинили в организации в Крыму сети узлов связи (сим-боксов) для украинских кол-центров, которые использовались для обмана россиян. Сумма ущерба составила более 50 млн рублей.