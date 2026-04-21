Поддельные автозапчасти: как отличить оригинал от фейка, где лучше покупать

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru
Доля контрафактных автозапчастей на российском рынке, согласно данным исследований, приблизилась к 50%. В группе повышенного риска — масла и смазочные материалы, фильтры, свечи зажигания, элементы подвески и рулевого управления. Почему это происходит, можно ли отличить фальсификат от оригинала и как быть рядовому потребителю — в материале NEWS.ru.

Много ли подделок на рынке автозапчастей

Доля нелегальных автотоваров на рынке России приблизилась к 50%, при этом по отдельным категориям контрафакт имеет особенно высокую долю, говорится в результатах исследования общественной организации «Общественная потребительская инициатива».

Выяснилось, что наиболее уязвимыми с точки зрения контрафакта оказались масла и смазочные материалы, фильтры, свечи зажигания, а также детали подвески и рулевого управления.

По подсчетам Минпромторга, в 2022–2024 годы доля нелегального оборота автомобильных запчастей в России достигала 46%. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с NEWS.ru подтвердил, что сегодня на рынке действительно присутствует колоссальный объем контрафактных автокомплектующих и расходных материалов.

«Оригинал, конечно, найти можно, однако нужно понимать, что он стоит сильно дороже. Ситуация сложная, и я пока не вижу из нее простых выходов», — признал эксперт.

Почему контрафактных запчастей становится больше

Увеличение количества контрафактных автозапчастей обусловлено несколькими причинами, рассказал NEWS.ru ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

По его словам, в первую очередь тренд обусловлен значительным устойчивым спросом на массовые и бюджетные компоненты, что делает их подделку очень выгодной.

«Связано это и с тем, что прекращение работы в России части иностранных брендов автомобильных запасных частей, сложности с логистикой и долгие сроки доставки из-за внешних ограничений вынуждают сервисы и магазины искать альтернативы, среди которых много контрафактной продукции», — пояснил аналитик.

Баранов указал, что маркетплейсы и различные онлайн-площадки упрощают ввоз и продажу копий: поддельные товары часто маскируются под известные бренды, продаются через «клоны» официальных магазинов и привлекают низкой ценой: «В результате получается дешевая деталь, которая внешне похожа на оригинал, но по качеству и рабочему ресурсу она не идет ни в какое сравнение с официальной».

Как выбрать оригинальную деталь, а не подделку

Запасные части необходимо приобретать у проверенных дистрибьюторов и импортеров с прямой логистикой, рекомендует Дмитрий Баранов.

«Автовладельцам важно не гнаться за дешевизной, сравнивать упаковку, маркировку, логотипы, шрифты, наличие серийных номеров и QR-кодов с официальными образцами и каталогами, покупать в проверенных сервисах или в специализированных интернет-магазинах с историей, гарантией и возможностью проверки по номеру детали», — посоветовал собеседник.

По его словам, оригинальные запасные части на европейские и американские автомобили в РФ по-прежнему доступны, однако приобрести их стало чуть сложнее.

«Так что подчас проблема не в отсутствии оригинала, а в том, что он часто дороже, имеет более длинную логистику и требует доверия к конкретному поставщику», — объяснил эксперт.

Оригиналы запасных частей, как правило, поставляются по параллельному импорту, однако из-за сложности логистики цены на них достаточно высокие, бюджетный вариант — аналоги, но не оригинальные, пояснил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

«Высокий уровень цен и большая востребованность запасных частей известных брендов формирует рынок контрафакта. Оригинальные запасные части дороги, а вот риск нарваться на подделки весьма велик, поэтому при выборе автосервисов надо руководствоваться их репутацией», — указал эксперт.

Искоренят ли контрафакт на рынке запчастей

Действительно, в последние годы авторынок заполонили подделки самого различного качества, в основном — очень низкого, рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Сегодня крайне важно решить вопрос с маркировкой запасных частей. Важно, чтобы россияне находились в безопасности, поскольку некачественные комплектующие — это не только поломки автомобиля и финансовые расходы, но и прямая угроза жизни и безопасности водителей и пассажиров», — пояснил депутат.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, в обозримой перспективе проблема будет решена. Кирьянов сообщил, что маркировка автомобильных запчастей может стать обязательной: с 1 сентября 2026 года все запчасти должны будут регистрироваться в системе маркировки «Честный знак».

На сегодняшний день маркировка запчастей в России носит экспериментальный характер. Ранее правительство продлило до 31 августа 2026 года эксперимент по цифровой маркировке и регистрации в системе «Честный знак» ряда автомобильных товаров.

По данным госпроекта «Честный знак», благодаря введению обязательной маркировки моторных масел на российском рынке количество фальшивок резко сократилось.

Михаил Прибыловский
