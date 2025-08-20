Эксперт раскрыл правду об оригинальных автозапчастях в России Автоэксперт Гайдукевич: в РФ оригинальные детали ставят только на китайские авто

Рынок автозапчастей в России претерпел значительные изменения, сообщил автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич в беседе с NEWS.ru. По его словам, оригинальные детали в фирменной упаковке сейчас доступны в основном только для китайских автомобилей.

Оригинальные детали, которые продаются в фирменной упаковке автопроизводителя, сейчас ставят в основном лишь на китайские автомобили. А при обслуживании европейских, японских или корейских автомобилей с пробегом и раньше покупатели обычно выбирали неоригинал — он был заметно дешевле. А сейчас — тем более, — сказал Гайдукевич.

Эксперт отметил, что даже сохранившие присутствие на российском рынке автопроизводители изменили подход к поставкам запчастей. Многие компании теперь поставляют детали под собственными торговыми марками, что позволяет им избегать потенциальных санкционных рисков.

Даже те компании, которые еще ведут свою деятельность в России, начинают поставлять к нам так называемые запчасти СТМ или собственной торговой марки. По сути, это тот же оригинал, но под другим именем, что, видимо, защищает автопроизводителей от потенциальных санкций, — отметил он.

В качестве примеров Гайдукевич привел конкретные бренды запчастей, которые используются разными производителями. Например, у Mazda есть запчасти под брендом MZD, а у Subaru — Symmetric 4 Parts.

Ранее автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.