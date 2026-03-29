Масло, запчасти, антикор: названы главные проблемы с китайскими машинами

Больше половины новых автомобилей, продающихся сейчас в России, либо произведены в Китае, либо там разработаны. При этом потребители уже не боятся китайских машин, многие даже искренне их полюбили. Однако у китайских машин есть несколько важных особенностей, о которых не все знают. Чем авто из КНР отличаются от «японцев» и «немцев», почему у них надо часто менять масло и нужно ли делать дополнительную антикоррозионную обработку — в материале NEWS.ru.

Как часто нужно менять масло в китайских автомобилях

Во второй половине 2000-х годов на автомобильном рынке России произошел исторический перелом. Новые легковые машины зарубежных марок обогнали по продажам отечественные модели. Иномарки отличались не только лучшими динамическими характеристиками, но и большими межсервисными пробегами. Менять масло в них предписывалось не раз в 10 тыс. километров, как на «Жигулях», а раз в 15 тыс. Были, правда, и исключения — например, у Toyota интервал замены оставался 10 тыс. километров, что отчасти объясняло «легендарную надежность».

«По сути, для Toyota использовались такие же масла, как и для других. Да и моторы и коробки передач по своей сути не отличались. Но интервал в 10 тыс. километров — против 15 тыс. у всех остальных — позволял чаще проверять состояние машины. А значит — оперативнее выявлять проблемы и износившиеся элементы. И вовремя их менять. А что вовремя было заменено — то не сломалось», — пояснил NEWS.ru руководитель петербургской компании «DSG-сервис» автоэксперт Евгений Гульчин.

В 2022 году многие бренды ушли с российского рынка, а их место заняли китайские производители. И у большинства китайских машин межсервисный пробег составляет хорошо знакомые еще советским автолюбителям 10 тыс. километров.

Однако мастера по ремонту и обслуживанию машин полагают, что 10 тыс. — это оправданно для наших условий. «Прежние интервалы замены раз в 15 тыс. километров, будем честны, были больше ориентированы на европейские условия эксплуатации. Где качество топлива лучше, средняя скорость выше, нет долгих зим, когда двигатель не успевает толком прогреться за поездку. Тот, кто внимательно читал руководство пользователя, и раньше мог видеть примечание, что в сложных условиях эксплуатации интервал рекомендовалось сократить. А ведь у нас — сложные условия», — пояснил NEWS.ru руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев.

Есть и еще одна причина, почему в китайских машинах лучше менять масло раз в 10 тыс. километров. «Большинство китайских моторов очень нагружены. При скромном рабочем объеме в 1,5–2 л они выдают 150–250 л. с., то есть больше, чем немецкие. Естественно, что масло в них работает более интенсивно и быстрее теряет свои свойства. Более частая замена точно хуже не сделает, часть владельцев китайских машин меняет масло раз в 7500 километров, и мы только приветствуем такой подход — даже визуально такие моторы изнутри чище», — добавил Владимир Андреев.

Почему сложно подобрать запчасти к китайским автомобилям

Китайский автопром долгое время варился в собственном соку, а потому нужды создавать международную систему дистрибуции запасных частей у него не было. Для своих сервисов хватало каталогов и систем подбора на китайском языке.

По некоторым моделям автомобилей, прежде всего привезенным по параллельному импорту, до сих пор наблюдается дефицит русифицированных систем — и даже английский вариант найти бывает непросто.

«Бывает так: модель автомобилей одна, а датчики в них могут стоять разные. Просто один сделан в 2023 году, а второй — в 2024-м. Один год прошел, формально модель не изменилась. А комплектующие у нее могут быть другими», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Именно поэтому так важно при ремонте и обслуживании китайских машин — особенно малоизвестных у нас марок или привезенных из Поднебесной в обход официальных дилеров — обращаться в сервисные центры, где выполняют работу под ключ. «Пусть они сами закажут все детали. А если они не подойдут, то это их проблема, пускай сами и обменивают», — добавил Баканов.

Впрочем, ситуация становится лучше. По мере того как растет экспорт китайских машин в разные страны мира, налаживается информационное сопровождение. Кроме того, сегодня и европейские производители не считают зазорным делать запасные части для китайских машин.

А пока российские специалисты по подбору комплектующих удивляются вариантам перевода. «Под „водными устройствами“ в каталоге прячутся боковые подножки. „Пяткой в сборе“ почему-то обозначен задний диван. „Инженер покрытия внутренняя пластина теплоизолирующий матрас“ — это звукоизоляция капота. „Пребывание бара в сборе“ — так называется газовый упор капота. „Сели в автобус, чтобы ручка устройства“ — это просто потолочная ручка. Причем в легковой машине, не в автобусе», — рассказал Владимир Андреев из автомобильного маркетплейса Fresh.

На заводской антикор лучше не рассчитывать

«Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и инструмент для нанесения его», — приободряла «армию автолюбителей» советская книга советов «по эксплуатации и обслуживанию» машины, выпущенная в середине 1980-х годов.

Но и без ее прочтения любой советский водитель знал: перед тем как приступить к эксплуатации нового автомобиля, требовалось обработать его имеющимися в наличии антикоррозионными материалами. Как правило, это были «Мовиль», добытое по знакомству пушечное сало или самое доступное средство — отработанное моторное масло, его заливали в пороги.

Потом наступила эра машин, которые не требовали после покупки никакого внимания. Например, Skoda, которая на заводе обрабатывала днище и скрытые полости разными составами, включая оригинальный «горячий воск», категорически не рекомендовала дополнительную обработку после покупки. Мол, не стоит портить специально подобранное покрытие. И от лица концерна Volkswagen чешская марка давала гарантию, что в течение 12 лет на кузове не появится сквозной коррозии.

С китайскими машинами — что оригинальной китайской, что российской сборки — ситуация может быть иной. «В редких случаях днище полностью закрыто заводским антикором и мастикой, да и толщиной покрытие явно уступает тому, что было на европейских автомобилях, официально продававшихся в России», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Поэтому опрошенные NEWS.ru эксперты рекомендуют дополнительно обрабатывать китайские машины антикором. «По всей вероятности, китайские производители пока не учитывают в полной мере особенности российской эксплуатации — грязь летом и реагенты зимой. Через наш сервис прошло немало „привезенок“ — машин с пробегом из Китая. На одометре 30–40 тыс. километров, а на днище, на котором просматривается голый металл, покрытый только краской, нет ни грязи, ни сколов, ни ржавчины. Если бы мне сказали, что машина ездила по России, я бы предположил, что пробег летний и едва ли превышает тысячу километров», — пояснил Владимир Андреев.

Наверняка в ближайшем будущем китайские компании проведут и здесь «работу над ошибками» и начнут дополнительно обрабатывать кузовы автомобилей для России. «Но пока лучше сразу после покупки сделать антикор — это недорого. Зато в будущем вы сможете продать „обработанную“ машину чуть дороже. Антикоррозионная защита всегда была плюсом на вторичном рынке», — рассказал Дмитрий Гайдукевич.

