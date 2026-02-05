«Это лотерея»: названы главные риски при покупке подержанных китайских авто

Китайские автомобили заполонили вторичный рынок. Однако россияне все еще с недоверием и изрядной долей скепсиса относятся к таким машинам. Насколько сильно теряют в цене авто из Поднебесной, на что следует обратить внимание, приобретая их с рук, а также иные секреты удачной покупки — в материале NEWS.ru.

Насколько ликвидны китайские машины

Китайские автомобили на вторичном рынке заметно дешевеют, рассказала NEWS.ru заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова. Она сослалась на исследование, проведенное аналитиками «Авто.ру», согласно которому в конце минувшего года машину с пробегом из КНР в среднем можно было приобрести за 1,89 млн рублей.

«При этом надо понимать, что средняя стоимость других иномарок с аналогичными характеристиками приблизительно в полтора раза выше — 3,3 млн руб. Более 80% имеющихся объявлений о продаже китайских машин приходится на кроссоверы, доля седанов составляет лишь 10%», — сообщила Варламова.

По ее словам, на сегодняшний день на рынке сложилась во многом парадоксальная ситуация: «Знаю, что владельцы Chery, Haval или Geely, которые приобрели машины в 2023–2024 годах, сейчас пытаются сдать их в трейд-ин. Однако остаточная стоимость таких автомобилей вызывает вопросы».

Собеседница NEWS.ru пояснила, что многие новые китайские модели продаются с агрессивными скидками и субсидиями. В итоге, говорит Варламова, стоимость новой машины в салоне порой оказывается лишь ненамного выше, чем цена двухлетнего экземпляра того же класса. По этой причине покупатели все чаще склонны выбирать новое.

Варламова также рассказала, что некоторые китайские машины реализовать на вторичном рынке практически невозможно: «На заметку потенциальным покупателям: при трейд-ин многие салоны вообще отказываются принимать определенные бренды. Это о многом говорит. Знаю случаи, когда в пресловутый черный список попали ушедшие с рынка или имеющие не лучшую репутацию модели, особенно те, которые больше подвержены коррозии. Зачастую оценка таких машин производится по цене металлолома, и это не преувеличение».

На что следует обратить внимание при покупке б/у китайского авто

Следует учитывать, что постоянная смена китайских моделей — два-три раза в год — создает целый ряд неприятностей, рассказал NEWS.ru автоюрист Лев Воропаев.

«По-прежнему сохраняются проблемы с запасными частями, в том числе на мультимедиа. Например, спустя два года эксплуатации не факт, что вы найдете нужную деталь на свою машину», — сообщил эксперт.

По его словам, если вы все же решились приобрести китайское авто на вторичном рынке, то лучше присмотреться к машине, которая еще находится на гарантии.

«Также следует делать выбор в пользу проверенных китайских марок, чьи дилерские сети широко представлены в России. Перед покупкой советую удостовериться, что нет явных проблем с наличием запчастей на ту или иную модель. Конечно, желательно проверять историю этого автомобиля по участию в ДТП — соответствующие сервисы сегодня имеются. В идеале, конечно, выбирать машину с одним собственником», — указал Воропаев.

Вместе с тем юрист Сергей Ефимов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что к информации онлайн-сервисов, хранящих истории машин, следует относиться критически.

«Да, их информацией можно пользоваться, но на сто процентов на нее полагаться, конечно, нельзя. Лично знаю, что некоторые сервисы за отдельную плату удаляют информацию о наличии в истории ДТП, облегчая тем самым процесс продажи», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Какие «болячки» есть у подержанных китайских авто

Автомобили китайского производства имеют целый ряд типичных проблем, рассказал в беседе с NEWS.ru директор одного из техцентров Михаил Пальмов.

«Нарваться на машину с неприятным „сюрпризом“ можно всегда. Однако в случае с китайцами это, по моему опыту, происходит значительно чаще. Такая вот лотерея. Проблема номер один — коррозия. Некоторые модели из КНР по-прежнему не отличаются хорошим металлом. Своими глазами видел экземпляры, которые начинали „цвести“ через три года эксплуатации. А не так давно к нам на станцию привезли китайский кроссовер — он буквально прогнил насквозь», — рассказал эксперт.

Также, по его словам, покупатели подержанных «китайцев» рискуют столкнуться со множеством проблем, связанных с электроникой и мультимедиа: «Китайские производители очень любят электронные системы: например, во многих моделях основные регулировки интегрированы в планшеты. Это далеко не всегда удобно. К тому же во время морозов владельцы часто сталкиваются с различными сбоями, глюками системы. В подержанных автомобилях таких проблем становится больше».

Как рассказал NEWS.ru автодиагност Сергей Семенов, желающие приобрести китайский автомобиль на вторичном рынке должны понимать, как в дальнейшем будут его обслуживать.

«С этим по-прежнему хватает проблем — в первую очередь из-за не всегда логичной и откровенно плохой каталогизации запчастей. Ощущается явный недостаток технической документации. По этой причине во многих случаях сломавшееся авто из Поднебесной достаточно сложно починить», — пояснил собеседник NEWS.ru.

