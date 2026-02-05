Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 06:00

«Это лотерея»: названы главные риски при покупке подержанных китайских авто

Менеджер автосалона во время демонстрации автомобиля Exeed Менеджер автосалона во время демонстрации автомобиля Exeed Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Китайские автомобили заполонили вторичный рынок. Однако россияне все еще с недоверием и изрядной долей скепсиса относятся к таким машинам. Насколько сильно теряют в цене авто из Поднебесной, на что следует обратить внимание, приобретая их с рук, а также иные секреты удачной покупки — в материале NEWS.ru.

Насколько ликвидны китайские машины

Китайские автомобили на вторичном рынке заметно дешевеют, рассказала NEWS.ru заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова. Она сослалась на исследование, проведенное аналитиками «Авто.ру», согласно которому в конце минувшего года машину с пробегом из КНР в среднем можно было приобрести за 1,89 млн рублей.

«При этом надо понимать, что средняя стоимость других иномарок с аналогичными характеристиками приблизительно в полтора раза выше — 3,3 млн руб. Более 80% имеющихся объявлений о продаже китайских машин приходится на кроссоверы, доля седанов составляет лишь 10%», — сообщила Варламова.

По ее словам, на сегодняшний день на рынке сложилась во многом парадоксальная ситуация: «Знаю, что владельцы Chery, Haval или Geely, которые приобрели машины в 2023–2024 годах, сейчас пытаются сдать их в трейд-ин. Однако остаточная стоимость таких автомобилей вызывает вопросы».

Собеседница NEWS.ru пояснила, что многие новые китайские модели продаются с агрессивными скидками и субсидиями. В итоге, говорит Варламова, стоимость новой машины в салоне порой оказывается лишь ненамного выше, чем цена двухлетнего экземпляра того же класса. По этой причине покупатели все чаще склонны выбирать новое.

Варламова также рассказала, что некоторые китайские машины реализовать на вторичном рынке практически невозможно: «На заметку потенциальным покупателям: при трейд-ин многие салоны вообще отказываются принимать определенные бренды. Это о многом говорит. Знаю случаи, когда в пресловутый черный список попали ушедшие с рынка или имеющие не лучшую репутацию модели, особенно те, которые больше подвержены коррозии. Зачастую оценка таких машин производится по цене металлолома, и это не преувеличение».

Продажа автомобилей марки Geely в автосалоне Favorit Motors в Москве Продажа автомобилей марки Geely в автосалоне Favorit Motors в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что следует обратить внимание при покупке б/у китайского авто

Следует учитывать, что постоянная смена китайских моделей — два-три раза в год — создает целый ряд неприятностей, рассказал NEWS.ru автоюрист Лев Воропаев.

«По-прежнему сохраняются проблемы с запасными частями, в том числе на мультимедиа. Например, спустя два года эксплуатации не факт, что вы найдете нужную деталь на свою машину», — сообщил эксперт.

По его словам, если вы все же решились приобрести китайское авто на вторичном рынке, то лучше присмотреться к машине, которая еще находится на гарантии.

«Также следует делать выбор в пользу проверенных китайских марок, чьи дилерские сети широко представлены в России. Перед покупкой советую удостовериться, что нет явных проблем с наличием запчастей на ту или иную модель. Конечно, желательно проверять историю этого автомобиля по участию в ДТП — соответствующие сервисы сегодня имеются. В идеале, конечно, выбирать машину с одним собственником», — указал Воропаев.

Вместе с тем юрист Сергей Ефимов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что к информации онлайн-сервисов, хранящих истории машин, следует относиться критически.

«Да, их информацией можно пользоваться, но на сто процентов на нее полагаться, конечно, нельзя. Лично знаю, что некоторые сервисы за отдельную плату удаляют информацию о наличии в истории ДТП, облегчая тем самым процесс продажи», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Какие «болячки» есть у подержанных китайских авто

Автомобили китайского производства имеют целый ряд типичных проблем, рассказал в беседе с NEWS.ru директор одного из техцентров Михаил Пальмов.

«Нарваться на машину с неприятным „сюрпризом“ можно всегда. Однако в случае с китайцами это, по моему опыту, происходит значительно чаще. Такая вот лотерея. Проблема номер один — коррозия. Некоторые модели из КНР по-прежнему не отличаются хорошим металлом. Своими глазами видел экземпляры, которые начинали „цвести“ через три года эксплуатации. А не так давно к нам на станцию привезли китайский кроссовер — он буквально прогнил насквозь», — рассказал эксперт.

Автомобили в автосалоне Geely в Москве Автомобили в автосалоне Geely в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также, по его словам, покупатели подержанных «китайцев» рискуют столкнуться со множеством проблем, связанных с электроникой и мультимедиа: «Китайские производители очень любят электронные системы: например, во многих моделях основные регулировки интегрированы в планшеты. Это далеко не всегда удобно. К тому же во время морозов владельцы часто сталкиваются с различными сбоями, глюками системы. В подержанных автомобилях таких проблем становится больше».

Как рассказал NEWS.ru автодиагност Сергей Семенов, желающие приобрести китайский автомобиль на вторичном рынке должны понимать, как в дальнейшем будут его обслуживать.

«С этим по-прежнему хватает проблем — в первую очередь из-за не всегда логичной и откровенно плохой каталогизации запчастей. Ощущается явный недостаток технической документации. По этой причине во многих случаях сломавшееся авто из Поднебесной достаточно сложно починить», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Автолюбители в панике: шансов отремонтировать иномарку почти не остается

Китайские автомобили ломаются в сильные морозы: правда или миф

Легкая добыча: китайские машины угоняют чаще всего, какие модели воруют

Китай
КНР
автомобили
ремонт
автодилеры
китайские автомобили
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.