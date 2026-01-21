Китайские автомобили ломаются в сильные морозы: правда или миф

Январь 2026 года принес российским водителям неприятные сюрпризы. Сначала на европейскую часть обрушился циклон «Фрэнсис» с аномальными снегопадами, а к концу месяца синоптики прогнозируют резкое похолодание. СМИ пишут о том, что китайские автомобили якобы не выдерживают морозов. Действительно ли они выходят из строя зимой, как водитель может сломать машину и какие проблемы возникли в 2026 году у обладателей немецких Porsche — в материале NEWS.ru.

На что жалуются владельцы китайских автомобилей

Прогнозы синоптиков вызывают озабоченность у многих владельцев автомобилей. Например, в конце января в европейской части страны может похолодать до 20 градусов. В ночь на 18 января в Московской области температура воздуха опустилась до -26.

Все чаще в СМИ появляются сообщения о том, что во время холодов автомобили — в первую очередь китайские — не заводятся или начинают странно себя вести. Например, владельцы кроссоверов Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Geely Atlas и Haval F7 жаловались на невозможность открыть или закрыть двери из-за замерзших тросиков и механизмов. У кроссоверов Changan CS55 и Haval F7 возникали посторонние стуки и скрежет, похожие на дизельные звуки, у Exeed TXL и VX в мороз примерзали штатные выдвижные пороги.

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты и представители сервисных центров не подтвердили информацию о том, что зимой 2026 года резко выросло число автомобилей с техническими проблемами. Как рассказали NEWS.ru в одном из автоцентров Geely на севере Москвы, иногда водители жалуются на то, что дверь не открывается в мороз.

Автомобили в автосалоне Geely в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правило, выясняется, что накануне автовладелец ездил на мойку, после чего не обработал двери смазкой или не протер их насухо. В результате они примерзли.

«У Geely и Belgee были косяки только с аккумуляторами и зарядкой. Да и то не на всех машинах, а на одной партии. У таких машин быстро разряжались аккумуляторы. Видимо, там были бракованные реле. В остальном зимой „китайцы“ не хуже, чем „японцы“ или „немцы“. Они тоже могли глючить зимой», — пояснил один из мастеров.

Как китайские автомобили адаптировали под российский рынок

Многие собеседники NEWS.ru отметили, что китайские инженеры в последние годы провели адаптацию автомобилей для российского рынка. Однако это относится лишь к лидерам рынка.

«Нельзя обобщать всех китайских производителей. У всех разные тренды, подходы и степень адаптации автомобилей под российский рынок. Кто-то ее провел раньше, кто-то позже. Что касается большинства автомобилей, которые производятся здесь, то они оснащены зимним пакетом. Многие имеют хорошую антигравийную защиту и неплохую оцинковку», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Он добавил, что еще несколько лет назад можно было увидеть машины без адаптации под холодные условия, со слабенькими «летними» аккумуляторами и без подогревов. Но сейчас это уже редкость.

«Мы живем в динамике. То, что было в 2022 или 2023 году, сейчас потеряло актуальность. Если машина ввезена официально, а мы говорим о самых популярных у нас брендах, то она подготовлена достаточно неплохо. Если автомобиль появился на рынке неофициально, тут уж извините. С ним могут быть проблемы», — сказал Баканов.

С точкой зрения о том, что современные китайские машины имеют массу «теплых» опций, согласился автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. «У них „теплых“ опций уже даже больше, чем у „европейцев“. Число отказов не выше», — пояснил он.

Индикатор разряженного аккумулятора Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно отметить, что зимой от холодов и снега страдают не только владельцы китайских автомобилей, но и машин из других стран.

«Проблема с замерзанием замков или с разряженным аккумулятором может возникнуть в любой машине — в Toyota, Mercedes-Benz, Chery или Geely. Если автомобиль помыть и оставить на морозе, то могут замерзнуть любые механизмы», — сказал NEWS.ru автомобильный эксперт Вадим Гагарин.

Тем не менее на некоторых китайских моделях иногда встречаются недостаточно хорошо защищенные исполнительные механизмы, такие как приводы замков и окон. «Это может приводить к попаданию влаги, которая затем замерзает при низких температурах. Нельзя исключать, что на некоторых китайских машинах есть конструктивные недоработки, которые способствуют возникновению подобных проблем», — пояснил Гагарин.

Что делать, чтобы китайская машина заводилась даже в мороз

Подготовка китайского автомобиля к сильным холодам ничем не отличается от того, что делают обладатели японских, корейских или российских машин.

«Чтобы избежать проблем с запуском автомобиля зимой, водитель должен принять определенные меры предосторожности. Например, нельзя допускать попадания влаги в замки и мыть машину перед морозами. Лучше ставить ее на ночь в теплый паркинг», — сказал Гагарин.

Кроме того, водителям рекомендуется обработать все дверные замки, уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой. Кроме того, владельцы всех автомобилей вне зависимости от страны происхождения должны помнить, что зимой ложится повышенная нагрузка на аккумулятор. Если он старый и разряжался летом, лучше его заменить.

По словам экспертов, у некоторых китайских машин зимой проявляется специфическая проблема, которой нет у европейских или японских автомобилей. Речь идет о работе системы климат-контроля.

«Например, у „европейцев“ достаточно было выставить 19–22 градусов и режим „авто“. А на китайских машинах часто этого не хватает — нужно выставлять 24 градуса. Тогда могут мерзнуть ноги, а голове при этом жарко. Но проблема решается просто — в морозы надо устанавливать климат-контроль вручную и ставить на обдув ног и стекол», — объяснил Баканов.

Почему Porsche не заводятся в мороз

В январе 2026 года проблемы с запуском возникли у владельцев премиальных немецких автомобилей. В частности, в СМИ появились сообщения о массовом отказе Porsche, которые просто не заводились. Но причина поломки была не в низкой температуре, а в «глюках» электронных блоков и дистанционной блокировке.

Салон Porsche Panamera, 2018 год Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблемы возникли у Porsche 2013–2019 годов выпуска — 911, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster и Cayman, которые оснащались заводской системой ConnectedDrive и спутниковой защитой от угона VTS.

«Их электроника настроена на европейские протоколы безопасности, которые работают через спутниковую связь. В России начали применять мощные системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Это вызывает электромагнитные помехи, которые автомобиль воспринимает как попытку угона. Срабатывает защитный механизм», — пояснил NEWS.ru специалист по установке сигнализаций Сергей Ефименко.

В сервисах уже знают, как решить проблему: нужно перепрошивать блоки. Стоимость услуги составляет 20–50 тыс. рублей. Кроме того, водителю придется заплатить за эвакуацию автомобиля до мастерской.

