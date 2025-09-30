Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой

Для владельцев автомобилей осень — это ответственный период. Именно сейчас можно сделать работы, которые позволят машине спокойно пережить зиму. Например, защитить кузов от соли и грязи, из-за которых он ржавеет. Ведь главный враг лакокрасочного покрытия и металла — это не дождь и не мороз, а та самая соль и химические реагенты, которыми щедро посыпают дороги после первых заморозков и которые становятся причиной коррозии. Чем обработать кузов перед наступлением холодов и что делать водителю зимой — в материале NEWS.ru.

Почему зима — идеальное время для коррозии кузова машины

У подавляющего большинства автомобилей — за очень редким исключением — кузов сделан из железа. А железо при вступлении в реакцию с кислородом и водой начинает окисляться. Причем для начала химического процесса часто достаточно той влаги, которая содержится в воздухе.

На первый взгляд ржавчина может показаться незначительным косметическим дефектом, на самом деле она главный враг любой машины. Со временем коррозия может привести к появлению сквозных дыр, ухудшению прочности кузова, проблемам с герметичностью и даже повышенной аварийности.

При этом зимой процесс окисления может идти гораздо активнее. Влага, соль, реагенты и постоянные перепады температур создают идеальные условия для окисления металла. Дорожная жижа обильно покрывает днище, колесные арки и нижнюю часть кузова, запуская и поддерживая коррозию. Особенно уязвимыми оказываются сварные швы, стыки кузовных панелей, пороги и арки колес — места, где может задерживаться влага и где заводская защита часто не идеальна.

Автопроизводители знают, как можно защитить автомобиль от коррозии. Есть кардинальные методы, например использование углепластиковых элементов, которые не ржавеют. Но они очень дорогие, поэтому их используют только на премиальных моделях.

Другие способы защиты кузова связаны в с тем, чтобы не допустить контакт железа с воздухом и водой. Современные автомобили с конвейера получают базовую защиту. Например, оцинковку, — это нанесение тонкого слоя цинка на стальной лист. Или катафорезное грунтование — процесс, при котором кузов окунается в ванну с грунтом, и под действием электрического тока частицы грунта равномерно распределяются на всей поверхности, включая скрытые полости. Так создается первый барьер. Потом используется еще краска и лак. Это защита второго уровня.

Но и она не вечна. Механические воздействия (камни, песок), ультрафиолет и агрессивная химия постепенно разрушают защитные слои грунта, краски и лака. Через 5–7 лет количество мелких царапин и сколов накапливается, а автомобиль становится уязвимым для коррозии.

Важно помнить: если на кузове есть даже небольшой скол или царапина, через которую влага и кислород получают доступ к голому металлу, процесс запущен. Поэтому, чтобы заводское лакокрасочное покрытие как можно дольше сопротивлялось коррозии и меньше царапалось, рекомендуется использовать дополнительную защиту.

Как защищает от ржавчины кузова авто восковое покрытие

Так называемый автомобильный воск — это базовый уровень защиты. Тонкая пленка, которая наносится на лакокрасочное покрытие, выполняет две функции: декоративную (придает глубокий блеск и насыщенность цвету) и защитную. Он создает гидрофобный барьер, отталкивающий воду и частично защищающий от соли и реагентов.

Существуют твердые (горячие) и жидкие воски. Первые дольше держатся (до 2–3 месяцев), но их сложнее наносить. Вторые — проще в использовании, но их эффект менее долговечен (1–2 недели).

Воск надо наносить на чистый автомобиль. В хороших детейлинг-центрах делают двухэтапную мойку автомобиля (удаляют грязь и убирают старый слой воска). Затем нужно нанести восковое покрытие, дать время ему высохнуть (около 30 минут) и растереть воск, используя качественную микрофибру.

Но можно использовать и бюджетный вариант: например, на многих автоматических мойках предлагают за 100–200 рублей нанести на кузов воск. Такое покрытие держится совсем недолго (но и цена небольшая). Для сравнения, в детейлинг-центрах обработка воском может стоить 5–9 тысяч рублей.

Как поможет сохранить кузов машины жидкое стекло

Это неорганическое соединение на основе диоксида кремния. При нанесении и полимеризации оно образует на поверхности кузова твердую, прозрачную и гладкую пленку, напоминающую стекло. Его главные плюсы — высокая стойкость к химическим веществам (включая соль), ультрафиолету и мелким абразивным воздействиям.

А еще кузов, который обработан жидким стеклом, меньше пачкается: на этом покрытии вода собирается в крупные шарики и просто скатывается вниз с кузова, унося с собой грязь.

Срок службы жидкого стекла — от 6 месяцев до года. Однако есть и минусы. Главные — это сложность нанесения (лучше делать в профессиональных центрах) и цены: 7–15 тысяч рублей за профессиональную обработку.

Чем полезно для кузова автомобиля керамическое покрытие

Керамическое покрытие — один из лучших способов защиты кузова. Благодаря «керамике» образуется невероятно прочный, устойчивый к царапинам и химии слой, который обеспечивает максимальную сохранность, блеск, «мокрый» эффект и долговечность. Качественное многослойное керамическое покрытие кузова может служить 3–5 лет. Однако цена на такую обработку высокая — от 15–20 тысяч рублей за однослойное покрытие кузова до 80–100 тысяч рублей за многослойное.

Нанесение керамики — это сложная процедура, которую надо доверять только профессионалам в специализированных студиях. Для тех, кто хочет получить защиту на несколько лет и готов за это заплатить, это хороший выбор. Для недорогого автомобиля, который большую часть времени стоит во дворе, возможно, это избыточная роскошь.

Оклейка кузова пленкой для максимальной защиты

Однако есть и более высокий уровень защиты. Это оклейка кузова пленкой. Это толстый слой прозрачного материала (винила или полиуретана), который наклеивается на наиболее уязвимые части кузова: капот, передние крылья, бампер, зеркала. Его задача — принять на себя удары гравия, песка и мелких камней, которые летят из-под колес, а также создать непроницаемый барьер для соли и реагентов.

Современные пленки обладают свойством «самозалечивания»: небольшие царапины под воздействием тепла могут исчезать. Срок службы такого покрытия — 5–7 лет. Стоимость оклейки передней части автомобиля начинается от 30–40 тысяч рублей, а затянуть всю машину — 150–200 тысяч.

Имеет ли смысл? Для активных водителей, часто выезжающих на трассу, или для владельцев дорогих автомобилей с уникальным цветом это разумная инвестиция.

Самый эффективный народный способ борьбы с коррозией

Раньше можно было услышать советы натирать кузов оливковым маслом или обрабатывать пушечным салом нижнюю часть кузова. Большинство из этих способов либо бесполезны, либо вредны. Например, масла притягивают пыль и грязь, создавая на поверхности кузова абразивную пасту, которая царапает лак.

Но при этом есть один народный метод, который отлично поможет предотвратить коррозию. Это регулярная мойка автомобиля. Соль и реагенты, налипшие на кузов, днище, в арки колес и в скрытые полости, — главный источник коррозии зимой. Их нужно смывать как можно чаще. И важно не просто сполоснуть машину, а тщательно промыть все укромные места: арки, пороги, днище.

