Автоэксперт рассказал, как китайские компании готовят свои машины к зиме

Крупнейшие китайские компании, которые представлены на российском рынке, за последние годы проделали большую работу по подготовке своих машин к зиме, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, многие компании из Китая делают зимнюю подготовку уже не хуже, чем была у японских или европейских машин.

Конечно, нельзя обобщать всех китайских производителей. Бренды разные, подходы у всех разные и разная степень адаптации автомобилей под российский рынок. Но если мы возьмем большинство китайских автомобилей, которые производятся здесь, то они уже оснащены зимним пакетом, многие из них еще имеют хорошую антигравийную защиту, неплохую оцинковку, — рассказал Баканов.

При этом он добавил, что еще пару лет назад можно было увидеть машины вообще без адаптации под холодные условия, со слабенькими «летними» аккумуляторами и без подогревов. Но сейчас это уже редкость.

То, что было в 2022 или 2023 годах, сейчас уже потеряло актуальность. Если машина ввезена официально, а мы говорим о самых популярных у нас брендах, то они подготовлены достаточно неплохо. А если машина неофициальная — ну тут извините. С ними вот и могут быть проблемы, — пояснил Петр Баканов.

