Эксперт объяснил, как правильно покупать запчасти для китайских авто

По некоторым моделям автомобилей, прежде всего привезенным по параллельному импорту, до сих пор наблюдается дефицит русифицированных систем — и даже английский вариант найти бывает непросто, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, можно легко ошибиться при поиске запчастей, поэтому лучше покупать детали на сервисе.

При ремонте и обслуживании китайских машин — особенно малоизвестных у нас марок или привезенных из Поднебесной в обход официальных дилеров — лучше обращаться в сервисные центры, где выполняют работу под ключ. Пусть они сами закажут все детали. А если они не подойдут, то это их проблема, пускай сами и обменивают, — рассказал Баканов.

При этом эксперт добавил, что сейчас ситуация лучше, чем в 2022 или 2023 годах, когда «китайцы» только стали активно заходить на наш рынок. По мере того, как растет экспорт китайских машин в разные страны мира, налаживается информационное сопровождение.

