20 января 2026 в 13:18

Автоэксперт сравнил подготовку к зиме у китайских и японских машин

Автоэксперт Моржаретто: китайские авто лучше подготовлены к зиме, чем японские

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Современные китайские автомобили, которые продаются через официальные каналы, к 2026 году стали лучше подготовлены к зиме, чем продававшиеся ранее корейские, японские или европейские машины, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, китайские производители уделяют сейчас большое внимание зимней подготовке.

У них количество теплых опций уже даже больше, чем у европейцев. И число отказов не выше. Современные китайские авто — они вполне подготовлены к зиме, — рассказал Моржаретто.

Эксперт добавил, что еще недавно в Россию продавались машины без теплых опций и почти без подготовки. Но автопроизводители быстро поняли запрос покупателей. И начали оснащать автомобили всеми доступными подогревами.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, какая незамерзающая жидкость для стеклоочистителей разрешена в России. По его словам, в России допускается только стеклоочиститель на изопропиловом спирте. А цена одной канистры составляет от 500 рублей за пять литров.

