Взрыв на фабрике фейерверков унес жизни более 10 человек В Индии взрыв на фабрике фейерверков унес жизни не менее 13 человек

В штате Керала на юге Индии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, передает The Hindu. В результате происшествия погибли не менее 13 человек, десятки получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что в момент взрыва в производственном цехе находились около 40 рабочих. После инцидента начался сильный пожар и произошло обрушение нескольких зданий на территории предприятия.

Отмечается, что полиция штата проводит расследование и устанавливает причины произошедшего. Спасательные работы продолжаются, при этом ситуацию осложняет риск повторных взрывов на месте происшествия.

