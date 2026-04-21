Взрыв на фабрике фейерверков унес жизни более 10 человек

21 апреля 2026 в 22:01

В Индии взрыв на фабрике фейерверков унес жизни не менее 13 человек

В штате Керала на юге Индии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, передает The Hindu. В результате происшествия погибли не менее 13 человек, десятки получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что в момент взрыва в производственном цехе находились около 40 рабочих. После инцидента начался сильный пожар и произошло обрушение нескольких зданий на территории предприятия.

Отмечается, что полиция штата проводит расследование и устанавливает причины произошедшего. Спасательные работы продолжаются, при этом ситуацию осложняет риск повторных взрывов на месте происшествия.

Ранее взрыв прогремел в подземном пешеходном переходе у центрального вокзала в городе Фельклинген (федеральная земля Саар). В результате один человек погиб, еще четверо получили тяжелые травмы. Инцидент произошел в ночь на 18 апреля около 00:15 по местному времени (01:15 мск).

До этого сообщалось, что по меньшей мере 10 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате взрыва на теплоэлектростанции компании Vedanta Limited в индийском штате Чхаттисгарх. Власти штата начали расследование причин трагедии.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
