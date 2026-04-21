Дерзкие атаки, прорывы укрепов: ситуация на фронтах СВО вечером 21 апреля

Армия России наступает на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Где ВС РФ проводят дерзкие атаки, где происходят прорывы укрепов, что пишут о ситуации на фронтах СВО вечером 21 апреля?

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщил, что на западном фланге Запорожского фронта идут позиционные бои в районе Приморского и Степногорска, ВС РФ нанесли результативный удар из РСЗО «Торнадо» по пригородам Запорожья, поразив позиционный район ПВО и военную инфраструктуру. На восточном фланге продолжаются бои на подступах к Чаривному и Гуляйпольскому, на участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой российские войска стараются продвинуться дальше на запад и наносят удары по ВСУ в Долинке и Червоном Яре, расположенном на дороге между Ореховом и Васильковкой, отметил политик.

Telegram-канал «Сливочный каприз» пишет, что в районе Гуляйполя армия России ведет активные наступательные действия — в районе Верхней Терсы продвижение составило более 2 км.

«На Днепровском направлении без перемен: идут взаимные обстрелы, противостояние дронов по линии Александровка — Великомихайловка. В лесу между Александроградом и Лесным идет встречное сражение, пока без изменений в линии фронта. На Добропольском участке МО РФ сообщило об освобождении села Гришино, бои за которое шли несколько месяцев. Наши войска заняли позиции на высотах, расширяют подконтрольную территорию. Идет сражение в районе Новоалександровки и Василевки, в том числе за опорники западнее Родинского. Южнее Белицкого наши штурмовики закрепились в восточной части шахты «Водянская» и вытесняют ВСУ из западной части. От нее до следующих сел — Шевченко и Светлого — остается около 2 км. ВС РФ продвигаются в северо-восточной части Белицкого, а со стороны Нового Донбасса пробиваются к шахте «Белицкая», что к северо-западу от одноименного поселка. На восточном фланге Добропольского выступа интенсивные бои идут на участке в районе Павловки и Новопавловки», — указывает Царев.

Блогер отметил, что на Константиновском направлении продолжаются бои в Долгой Балке и в районе Ильиновки, а также в центральной части города — пока без перемен.

На Северском участке ВС РФ постепенно двигают фронт к Рай-Александровке. По словам командования, передовые позиции наших войск находятся в 7 км от Краматорска и в 12 км от границ Славянска, отметил Царев. По информации канала «Сливочный каприз», ВС РФ продвинулись около 2 км и заняли новые позиции на восточной окраине Рай-Александровки.

«На Краснолиманском фронте позиционные бои в городе и на участке Дробышево — Яровая — Святогорск. В Купянске позиционные бои. ВС РФ стараются укрепить позиции и занять новые в северной и западной частях города. Начгенштаба [ВС РФ Валерий] Герасимов заявил, что на восточном берегу южнее Купянска-Узлового наши войска завершили ликвидацию окруженных формирований ВСУ]», — пишет политик.

На Харьковском направлении Минобороны РФ сообщило об освобождении села Ветеринарного, расположенного на границе в 50 км западнее Волчанска. Село стоит на высотах в 4 км от Казачьей Лопани. На участке Верхняя Писаревка — Рубежное замечены подразделения украинского спецназа. К востоку от Волчанских Хуторов ВС РФ усиливают позиции в лесах между госграницей и линией Бочково — Охримовка. Также идут бои за село Покаляное. Как пишет «Сливочный каприз», российские войска продвинулись более 1 км в Харьковской области от демаркационной линии и заняли новые позиции.

«В Сумском приграничье ВС РФ занимают новые позиции в лесах в районе Таратутино и Новодмитровки. Есть тактические успехи в районе Мирополья, на участке в районе Корчаковки и Новой Сечи, а также на плацдарме в Глуховском районе у села Сопычь», — подытожил Царев.

«Сливочный каприз» указывает, что среднесуточное продвижение ВС РФ в зоне проведения СВО c 15 по 18 апреля составило +24,4 км² в сутки за период, общее продвижение за месяц +97,4 км².

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

