Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 21:10

Дерзкие атаки, прорывы укрепов: ситуация на фронтах СВО вечером 21 апреля

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Армия России наступает на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Где ВС РФ проводят дерзкие атаки, где происходят прорывы укрепов, что пишут о ситуации на фронтах СВО вечером 21 апреля?

Ситуация на фронтах СВО вечером 21 апреля

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщил, что на западном фланге Запорожского фронта идут позиционные бои в районе Приморского и Степногорска, ВС РФ нанесли результативный удар из РСЗО «Торнадо» по пригородам Запорожья, поразив позиционный район ПВО и военную инфраструктуру. На восточном фланге продолжаются бои на подступах к Чаривному и Гуляйпольскому, на участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой российские войска стараются продвинуться дальше на запад и наносят удары по ВСУ в Долинке и Червоном Яре, расположенном на дороге между Ореховом и Васильковкой, отметил политик.

Telegram-канал «Сливочный каприз» пишет, что в районе Гуляйполя армия России ведет активные наступательные действия — в районе Верхней Терсы продвижение составило более 2 км.

«На Днепровском направлении без перемен: идут взаимные обстрелы, противостояние дронов по линии Александровка — Великомихайловка. В лесу между Александроградом и Лесным идет встречное сражение, пока без изменений в линии фронта. На Добропольском участке МО РФ сообщило об освобождении села Гришино, бои за которое шли несколько месяцев. Наши войска заняли позиции на высотах, расширяют подконтрольную территорию. Идет сражение в районе Новоалександровки и Василевки, в том числе за опорники западнее Родинского. Южнее Белицкого наши штурмовики закрепились в восточной части шахты «Водянская» и вытесняют ВСУ из западной части. От нее до следующих сел — Шевченко и Светлого — остается около 2 км. ВС РФ продвигаются в северо-восточной части Белицкого, а со стороны Нового Донбасса пробиваются к шахте «Белицкая», что к северо-западу от одноименного поселка. На восточном фланге Добропольского выступа интенсивные бои идут на участке в районе Павловки и Новопавловки», — указывает Царев.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Блогер отметил, что на Константиновском направлении продолжаются бои в Долгой Балке и в районе Ильиновки, а также в центральной части города — пока без перемен.

На Северском участке ВС РФ постепенно двигают фронт к Рай-Александровке. По словам командования, передовые позиции наших войск находятся в 7 км от Краматорска и в 12 км от границ Славянска, отметил Царев. По информации канала «Сливочный каприз», ВС РФ продвинулись около 2 км и заняли новые позиции на восточной окраине Рай-Александровки.

«На Краснолиманском фронте позиционные бои в городе и на участке Дробышево — Яровая — Святогорск. В Купянске позиционные бои. ВС РФ стараются укрепить позиции и занять новые в северной и западной частях города. Начгенштаба [ВС РФ Валерий] Герасимов заявил, что на восточном берегу южнее Купянска-Узлового наши войска завершили ликвидацию окруженных формирований ВСУ]», — пишет политик.

На Харьковском направлении Минобороны РФ сообщило об освобождении села Ветеринарного, расположенного на границе в 50 км западнее Волчанска. Село стоит на высотах в 4 км от Казачьей Лопани. На участке Верхняя Писаревка — Рубежное замечены подразделения украинского спецназа. К востоку от Волчанских Хуторов ВС РФ усиливают позиции в лесах между госграницей и линией Бочково — Охримовка. Также идут бои за село Покаляное. Как пишет «Сливочный каприз», российские войска продвинулись более 1 км в Харьковской области от демаркационной линии и заняли новые позиции.

«В Сумском приграничье ВС РФ занимают новые позиции в лесах в районе Таратутино и Новодмитровки. Есть тактические успехи в районе Мирополья, на участке в районе Корчаковки и Новой Сечи, а также на плацдарме в Глуховском районе у села Сопычь», — подытожил Царев.

«Сливочный каприз» указывает, что среднесуточное продвижение ВС РФ в зоне проведения СВО c 15 по 18 апреля составило +24,4 км² в сутки за период, общее продвижение за месяц +97,4 км².

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Забивавший жертв молотком зеленоградский Чикатило сгинул на СВО: детали

Фицо едет в Москву: кто еще приедет на День Победы, как им пытаются мешать

Обыски в «Эксмо» 21 апреля: что известно, в чем подозревают Евгения Капьева

Общество
СВО
ВС РФ
ВСУ
новости
Михаил Родионов
М. Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет суд над пенсионеркой, толкнувшей ребенка на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.