В Госдуме рассказали о политических амбициях Мендель Депутат Будуев: Мендель может принять участие в выборах на Украине

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в будущем может принять участие в выборах, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. При этом пока сложно сказать, в каких именно — парламентских или президентских, отметил он.

Будут ли это выборы в Раду или президентские — покажет время. Она — дама известная в публичном пространстве, поэтому у нее есть все шансы стать политиком, — подчеркнул депутат.

Будуев напомнил, что при этом репутация на Украине у Мендель спорная. Так, по словам парламентария, в разное время ее называли агентом польских спецслужб и подругой представителей украинской политической элиты.

Так что она может попытать в политике счастья — если, конечно, Владимир Зеленский не уберет ее как сильного кандидата, — добавил собеседник.

Ранее Мендель заявила, что на украинских улицах воцарился хаос из-за мобилизации и произвола представителей ТЦК. По словам бывшей соратницы Зеленского, все ее знакомые согласились бы на компромисс с Россией ради достижения мира.