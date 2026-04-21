Налоговая спишет долги без суда: что изменится с 1 мая, кого коснется

С 1 мая 2026 года вступают в силу изменения в законодательстве: ФНС больше не нужно будет обращаться в суд, чтобы списать безнадежные налоговые долги физических лиц. Фискальная служба сможет делать это самостоятельно, избавив граждан от лишних бюрократических проволочек. О том, кому это поможет и что изменится для обладателей «старых» долгов, рассказывает NEWS.ru.

Что такое «безнадежная задолженность» по-новому

Как рассказала NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Лилия Юлгушева, региональные и местные власти смогут самостоятельно устанавливать дополнительные основания для признания безнадежной задолженности по местным налогам (транспортному, земельному, на имущество физлиц).

Старший преподаватель кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов уточнил, что само понятие безнадежной задолженности обновили. Теперь это долг, который числится за налогоплательщиком, привел к отрицательному сальдо Единого налогового счета (ЕНС) и не может быть взыскан по основаниям из статьи 59 Налогового кодекса, отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Как будут списывать долги

Процедура предельно проста и прозрачна. Сначала ФНС получает документы, подтверждающие, что долг соответствует критериям для списания. Налоговая выносит решение о признании задолженности безнадежной к взысканию. Далее решение оформляется согласно приказу ФНС.

Весь процесс занимает не более пяти рабочих дней. После этого запись о списании отображается на ЕНС налогоплательщика.



Что именно поменяется с 1 мая

Заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский в разговоре с NEWS.ru назвал нововведение «одной из самых прекрасных трансформаций налогового законодательства».

Сейчас для того, чтобы списать долги с истекшими сроками взыскания, физлицам приходится идти в суд. Налоговые органы не имеют полномочий для самостоятельного списания. В итоге долг «висит» годами — его нельзя ни взыскать, ни списать, пояснил эксперт.

С 1 мая процедура списания безнадежных долгов без решения суда станет логичным продолжением внесудебного порядка взыскания налогов, отметил собеседник NEWS.ru. Если долг взыскать можно — налоговая запустит внесудебное взыскание. Если оснований для взыскания нет — долг просто спишут без лишних тяжб, указал Ряховский.

Чем это выгодно для населения

По словам Лилии Юлгушевой, для физических лиц процедура списания безнадежных долгов становится намного проще. Отпадает необходимость в судебном этапе.

Но есть важные ограничения:

изменения касаются только региональных и местных налогов (транспортный, земельный, налог на имущество);

дополнительные основания для списания должны быть установлены в конкретном регионе или муниципалитете. Ситуация может различаться в зависимости от территории;

НДФЛ (федеральный налог) под это изменение не подпадает — по нему с мая ничего не изменится.

«Фактически это означает, что если в субъекте или муниципальном образовании приняли соответствующий акт, то гражданину не нужно обращаться в суд, чтобы подтвердить безнадежность долга для его списания», — резюмировала эксперт.

Что изменилось в процедуре взыскания налогов с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать задолженности с обычных граждан и самозанятых без участия суда. Раньше практически каждый случай приходилось отдавать мировым судьям, но теперь во многих ситуациях суд не нужен. Сама ФНС объясняет это просто: приказное производство давно стало чистой формальностью. Ежегодно мировые судьи выносили до 6 миллионов судебных приказов, а отменяли из них всего 5%. Смысла гонять дела по кругу не было.

Как выглядит новая процедура? Если долг числится на Едином налоговом счете (ЕНС), подтвержден и не уплачен вовремя, налоговая сначала отправляет требование. Затем — после соблюдения всех формальностей — направляет в банк поручение заблокировать деньги на счете и списать их в счет долга. Само решение о взыскании приходит человеку через личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги».

Но есть важное условие: внесудебный порядок работает только тогда, когда спора нет. Если человек не согласен с суммой долга или самим фактом начисления, он вправе подать жалобу или заявление на перерасчет. В этом случае налоговая уже не может взыскать деньги принудительно без суда — придется разбираться в судебном порядке.

