ФНС спишет долги с карты без суда: что изменится для россиян с 1 ноября

1 ноября 2025 года вступают в силу новые правила взыскания налоговых долгов. ФНС получит право списывать средства с карт россиян без судебных решений. Какие долги подпадают под новые правила, как будет работать механизм, где можно оспорить решение налоговой службы — в материале NEWS.ru.

Что изменится в процедуре взыскания налогов с 1 ноября

1 ноября в России вводится упрощенная процедура взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Основное изменение — Федеральная налоговая служба сможет списывать долги без обращения в суд, но при важном условии: если сам налогоплательщик не оспаривает задолженность.

Сейчас для взыскания долга ФНС обязана обращаться в суд, получать судебное решение и только затем начинать процедуру. С 1 ноября судебная стадия не потребуется, если гражданин не возражает против долга. Это станет возможным благодаря федеральному закону № 287, который вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Новый порядок будет применяться только к задолженностям, образовавшимся после 1 ноября 2025 года. По всем ранее накопленным долгам сохранится судебный порядок взыскания.

Как пояснили в Минфине, эта мера поможет разгрузить судебную систему. Около 95% административных дел в судах связаны с налоговыми задолженностями. В большинстве случаев суды признают требования ФНС правомерными.

Какие долги ФНС сможет взыскать без суда

ФНС сможет списывать без суда только те долги, которые признаются бесспорными. Как пояснил NEWS.ru юрист Антон Палюлин, к ним относятся:

самостоятельно рассчитанные долги, например при подаче декларации 3-НДФЛ или при использовании режима для самозанятых;

начисленные ФНС суммы — налоги на имущество, транспорт, землю, а также долги по результатам налоговых проверок;

неуплаченные страховые взносы, поскольку их администрирует налоговая служба;

налоговые штрафы. Речь идет только о штрафах, наложенных ФНС, а не об административных (например, за нарушение ПДД).

Ключевое условие: налогоплательщик не оспаривает эти суммы. Если у него есть возражения, то следует обращаться в суд.

Как ФНС будет взыскивать долги по налогам без суда

Новая процедура взыскания будет проходить в несколько этапов. Сначала налоговая служба направит требование об уплате долга. У налогоплательщика будет 30 дней на то, чтобы погасить задолженность или подать заявление о перерасчете (если он не согласен с суммой).

Если долг оспорен, то дело переходит в суд, а уплата налогов приостанавливается до его решения. «Если спор физического лица и ФНС не урегулирован, то налоговая служба не имеет права на внесудебное списание задолженности. Она должна обратиться в суд для взыскания спорной суммы», — сказал в беседе с NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если требование ФНС было проигнорировано, то она может заблокировать счета и принять решение о взыскании долга без суда. Соответствующее уведомление будет направлено через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или заказным письмом.

Налоговый орган не сможет списать деньги, на которые законом установлен запрет: прожиточный минимум, социальные выплаты и пособия. Если средств на счетах недостаточно, то к работе подключатся судебные приставы, но все вышеперечисленные гарантии сохранятся. При этом у гражданина не смогут изъять единственное жилье и другое имущество, защищенное законом.

Процедура может занять до шести месяцев с момента окончания 30-дневного срока, предусматривающего добровольную уплату долга.

Как защититься от ошибок налоговой службы

За налогоплательщиками остается право подавать возражения против требований ФНС. Палюлин отметил, что в период их рассмотрения спорные суммы не подлежат взысканию, что является важной гарантией для граждан.

Тем не менее новая процедура создает определенные риски. По мнению экспертов, технические сбои в работе электронных сервисов или несвоевременное получение уведомлений могут привести к автоматическому списанию средств. В таких ситуациях можно будет восстановить справедливость только через судебные органы, где нужно доказать факт отсутствия уведомления либо оспаривать размер задолженности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незнание о наличии задолженности не освобождает от ответственности. В том случае если деньги были списаны с карты, юристы советуют обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате или обжаловать действия ФНС в судебном порядке. При положительном решении гражданин может рассчитывать на выплату средств с процентами за каждый день просрочки. На практике этот процесс может затянуться, особенно при необходимости судебного разбирательства.

Эксперты рекомендуют гражданам регулярно проверять информацию в личном кабинете на сайте ФНС и на портале «Госуслуги», а также вести учет налоговых обязательств. Если возникают сомнения в правильности начислений, нужно незамедлительно направить возражения через доступные каналы связи.

«Если налоговая служба ошиблась с расчетом, то не надо ждать. Следует написать в ФНС запрос или претензию и привести аргументы в пользу несогласия», — сказал Мехтиев.

