Налог на вклады в 2025 году: кому и сколько нужно заплатить до 1 декабря

До 1 декабря россияне должны заплатить налог на доход по банковским вкладам, полученным в 2024 году. Сделать это им придется самостоятельно, потому что банки налог не удерживают. NEWS.ru рассказывает, кому именно и сколько придется отдать государству и кого из вкладчиков это не коснется.

Что такое налог на вклады

Это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который начисляется на проценты, полученные по банковским депозитам.

Соответствующий закон вступил в силу в России с 1 января 2021 года. Но до 2023-го в отношении данной меры действовал мораторий. То есть в 2022 году (с доходов, полученных в 2021-м) и в 2023 году (с доходов, полученных в 2022-м) не нужно было платить этот налог. В 2024-м его впервые заплатили те, кто размещал деньги на депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий установленный «потолок».

Таким образом, некоторые вкладчики в 2025 году заплатят налог уже во второй раз, а кто-то — только в первый.

Как рассчитывается налог на вклады

Налог начисляют не на сумму вклада и даже не на все начисленные по нему проценты, а только на те, что превышают установленный лимит. Если доход меньше «потолка», платить его не придется. Лимит, то есть необлагаемая база, зависит от величины ключевой ставки Банка России и рассчитывается следующим образом: максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (показатели берутся на начало каждого месяца) умножается на 1 млн рублей.

В 2024 году максимальная ключевая ставка составила 21% (максимальное значение на 1 декабря). Таким образом, от налогообложения освобождены доходы в виде процентов по вкладам в банках в размере до 210 тыс. рублей (1 млн рублей × 21%).

Кроме того, под налогообложение не подпадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%.

За доходы по вкладам 2024 года ставка НДФЛ — 13% или 15% согласно прогрессивной шкале. «В 2025 году физические лица должны уплатить НДФЛ с облагаемой части процентных доходов по вкладам, начисленным в 2024 году, по ставке 13% в пределах дохода не более 5 млн рублей и еще 15% с суммы превышения», — объясняет NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.

К слову, для доходов за 2025 год этот порог снизится — с 5 млн до 2,4 млн рублей. 13% нужно будет заплатить при доходах в пределах 2,4 млн рублей и 15% с суммы превышения, уточняет эксперт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто из вкладчиков и сколько заплатит за 2024 год

В 2025-м налог заплатят только те, кто получил доход, превышающий необлагаемую базу, то есть 210 тыс. рублей. И здесь берутся в расчет все процентные доходы, полученные от всех счетов и депозитов (в том числе от накопительных счетов) во всех банках. То есть не имеет значения то, сколько у человека имеется вкладов в разных кредитных организациях и на какие суммы в каждом из них. Важно лишь то, превышает ли общая сумма полученных процентов необлагаемый минимум. Если превышает, то придется заплатить налог.

Допустим, общий доход по вкладам за 2024 год составил 300 тыс. рублей. Это на 60 тыс. рублей больше необлагаемой суммы. Соответственно, владельцу депозита нужно заплатить государству 7800 рублей (60 тыс. рублей × 13%).

По депозитам в иностранной валюте также нужно платить налоги. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов.

Как нужно уплачивать налог

Банки не удерживают налог, а выплачивают все начисленные проценты. Поэтому налогоплательщики должны самостоятельно заплатить налог до 1 декабря 2025 года любым удобным способом, говорит Голубцова.

По ее словам, сведения по процентным доходам налогоплательщиков из всех источников аккумулируются у налоговых органов, они же рассчитывают сумму налога по окончании года с учетом вычета и доводят информацию до налогоплательщиков.

Налоговые уведомления рассылаются до 1 ноября — через личный кабинет налогоплательщика или (и) заказным письмом.

Партнер, руководитель практики налогового и таможенного права Lidings Дмитрий Кириллов отмечает, что по уведомлениям НДФЛ уплачивается только с процентов по вкладам в российских банках. «Если проценты получены по счету в иностранном банке, нужно самостоятельно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом, когда получен этот доход, и самостоятельно уплатить налог», — говорит собеседник NEWS.ru.

