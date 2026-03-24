ФНС сможет отслеживать банковские переводы физлиц: для чего, кого коснется

В России хотят кардинально изменить систему обмена информацией между ФНС и Центробанком. Налоговая служба может получить возможность отслеживать подозрительные переводы между гражданами в режиме, близком к реальному времени, и запрашивать данные о счетах таких лиц в других банках без открытия полноценной проверки. NEWS.ru рассказывает, кого в первую очередь затронут нововведения, кому можно не переживать за свои переводы и как заранее обезопасить себя от претензий налоговиков.

Как ФНС будет следить за переводами между физлицами

Федеральная налоговая служба может получить доступ к отслеживанию переводов между гражданами. Два соответствующих законопроекта были одобрены 23 марта правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Документы вносят изменения в статьи 85 и 86 Налогового кодекса (о предоставлении сведений в налоговые органы и обязанностях банков, а также оператора платформы цифрового рубля). Поправки нацелены на усиление обмена информацией между ФНС и Центробанком.

Согласно инициативам, ЦБ будет передавать налоговикам сведения о подозрительных переводах между физическими лицами — это позволит выявлять доходы, которые могут скрываться от налогообложения. В свою очередь налоговая служба получит право запрашивать информацию о счетах таких граждан в других кредитных организациях, причем для этого не потребуется открывать налоговую проверку.

Сейчас для получения данных о переводах физлиц территориальным подразделениям ФНС нужно направлять официальные запросы при наличии определенных оснований (решение о взыскании долга, согласие вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС либо уже начатая проверка самого гражданина или его контрагента).

В пояснительной записке Минфина уточняется, что критерии, по которым операции граждан могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности и получении дохода, будут устанавливаться совместным соглашением налоговой службы и Центробанка.

Кроме того, поправки затрагивают 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем). Банки обяжут запрашивать у клиентов ИНН как при стандартной, так и при упрощенной идентификации. Также финансовые организации должны будут передавать в ФНС сведения об открытии, закрытии или изменении реквизитов счетов клиентов с указанием их идентификационного номера налогоплательщика либо присваивать такой номер при открытии счета.

Кого именно коснутся изменения

Как рассказала NEWS.ru партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова, сейчас налоговые органы получают информацию о конкретных физлицах только в рамках официальных запросов или требований. После интеграции данных ЦБ и ФНС отслеживание доходов может стать автоматическим. В законопроектах предлагается закрепить обязанность передавать в налоговую службу сведения о гражданах, в отношении которых сработали критерии риска ведения предпринимательской деятельности — то есть получения систематического дохода. По словам эксперта, ключевым инструментом анализа станет Автоматизированная система контроля доходов физических лиц (АСК ДФЛ), которая при интеграции с банковскими данными сможет выявлять незадекларированные поступления.

Адвокат, партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов предположил, что в зону внимания, скорее всего, попадут систематические переводы, связанные со сдачей недвижимости в аренду, продажей товаров, а также с оказанием услуг — косметологических, массажных, тренерских, репетиторских, нянями и т. п. «Но сам по себе факт несоответствия доходов банковским выпискам еще не является основанием для доначисления налогов. Инспекторам нужно доказать, что полученные деньги — это оплата за работы, услуги или товары, а не подарок или заем», — заметил собеседник NEWS.ru.

Как уточнил в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин, под прицел попадают не разовые переводы между родственниками или друзьями, а систематические поступления. Это может быть получение серой зарплаты, сдача квартир без оформления самозанятости, ведение предпринимательской деятельности с использованием личной карты, а также участие в дропперских схемах (предоставление своих счетов для обналичивания средств), перечислил он.

Кому не стоит беспокоиться за свои переводы

Все эксперты сошлись во мнении, что добросовестные налогоплательщики, чьи доходы полностью легальны, вне зоны риска.

«Минимальные риски — у тех, кто получает переводы после вычета налогов (официальная зарплата) либо суммы, не подлежащие обложению, например дарение от близких родственников в соответствии со ст. 217 НК РФ», — сказал Палюлин.

Екатерина Болдинова обратила внимание на бытовые операции, которыми ежедневно обмениваются миллионы граждан: займы, подарки, чаевые, сборы на нужды класса или институтской группы, возвраты за ресторан. Если алгоритмы будут настроены на выявление именно ритмичных и повторяющихся поступлений, то разовые переводы без признаков предпринимательства, скорее всего, не приведут к блокировке счетов или требованиям объяснений, полагает она. В противном случае, предупредила эксперт, система просто захлебнется в потоке запросов.

По словам Александра Ерасова, у налоговых органов не безграничные ресурсы для проведения контрольных мероприятий, поэтому в первую очередь внимание уделят крупным поступлениям.

Как отличить подозрительные переводы от обычных

По мнению Екатерины Болдиновой, критерии подозрительности, скорее всего, будут определяться соглашением между ФНС и ЦБ. Пока можно ориентироваться на существующие подходы: ритмичность и повторяемость. Если человек раз в месяц примерно в одни и те же дни получает одну и ту же сумму от одного и того же отправителя, у налоговиков появляется повод предположить наличие трудовых отношений или скрытого дохода.

«Помимо регулярных поступлений от одного лица, поводом для внимания может стать множество поступлений от разных плательщиков — это классический признак предпринимательской деятельности», — добавил Антон Палюлин.

Какие последствия ждут тех, кто окажется в фокусе ФНС

Получение информации налоговой службой — это еще не налоговая проверка, указал Палюлин. На первом этапе инспекция может вызвать гражданина для дачи пояснений. Если налогоплательщик не сможет подтвердить, что средства являются возвратом долга или дарением (от лиц, не относящихся к близким родственникам), где возникает обязанность декларировать, либо если переводы носят возмездный характер, последуют доначисления. «В этом случае придется уплатить НДФЛ (от 13%), пени в соответствии со ст. 75 НК РФ и штраф по ст. 119 НК РФ за неподачу декларации», — предупредил юрист.

По словам Александра Ерасова, изменения, по сути, открывают новую эру налогового контроля в сфере C2C (операций между физлицами). Оборотной стороной может стать отказ от безналичных расчетов в тех случаях, когда они не связаны с налогообложением: люди могут предпочесть наличные, чтобы не тратить время на объяснения с инспекцией.

Как обезопасить себя и свои финансы

Александр Ерасов рекомендовал любые систематические поступления оформлять договорами с указанием правового основания (договор займа, дарственная) либо легализовать статус — зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.

Режим налога на профессиональный доход (НПД) в новой реальности становится не альтернативой, а практически обязательным условием для тех, кто получает регулярные переводы от физических лиц, добавил Палюлин.

Самозанятость позволяет легализовать доход без статуса ИП, автоматически уведомляя ФНС и уплачивая налог по сниженной ставке (4% или 6% вместо 13%), напомнил эксперт.

Екатерина Болдинова предложила прежде дождаться появления четких публичных критериев, которые позволят гражданам понимать, какие именно операции могут быть признаны подозрительными. В условиях, когда законопроекты еще не приняты и многие детали находятся в стадии согласования, нужно не паниковать, а внимательно следить за развитием событий.

