06 ноября 2025 в 15:07

Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан

Налоговая служба проводит проверки россиян на наличие нетрудовых дохододов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговые службы Москвы приступили к масштабным проверкам граждан, которые официально не трудоустроены, но при этом имеют доход, заявила руководитель управления Марина Третьякова в ходе заседания коллегии ведомства в конце октября. По ее словам, контроль за доходами неработающих граждан станет постоянным, передает «РБК».

Основной целью проверок является выявление и пресечение теневой занятости и нелегальных доходов. Налоговые органы будут внимательно следить за москвичами, которые официально не трудоустроены, но не предоставляют отчетность о своих доходах. Это могут быть средства, полученные от аренды недвижимости, сделок на рынке или неоформленной работы.

Специалисты отмечают, что внимание налоговых органов к гражданам, не имеющим официального трудоустройства, является общероссийским явлением. Налоговая служба применяет разнообразные методы для обнаружения скрытых доходов, включая мониторинг крупных покупок, анализ финансовых операций и использование данных из различных источников.

В 2025 году столичные налоговые органы провели проверки, в результате которых в бюджет было доначислено более 2 млрд рублей. Из этой суммы 300 млн рублей поступило благодаря выявлению незадекларированных доходов, полученных от сдачи недвижимости в аренду.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что в России не планируют вводить налог на домашних животных. Он подчеркнул, что в российском обществе принято воспринимать питомцев как членов семьи. Традиция заботиться о животных, в том числе подбирать их с улицы или брать из приютов, также играет свою роль.

