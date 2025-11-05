В Госдуме раскрыли, ожидать ли россиянам введения налога на питомцев Депутат Бурматов: в России никогда не введут налог на домашних животных

В России никогда не введут налог на домашних животных, заявил НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отметил, что в российском обществе принято относиться к питомцам как к членам семьи.

Некоторые страны вводят налог на питомцев, но мы не считаем этот путь правильным. У нас этот налог невозможен, потому что у нас другая традиция отношений к домашним животным. У нас это члены семьи, члены семьи не могут облагаться налогами, — пояснил Бурматов.

Он добавил, что в России также существует традиция подбирать животных с улицы или брать их из приютов. По признанию депутата, он и сам восемь лет назад взял спасенную собаку-инвалида. По словам Бурматова, было бы странным вводить налог для людей, у которых питомец появился аналогичным образом.

Ранее Бурматов заявил, что введение обязательной регистрации домашних животных позволит решить проблему с их поиском в случае потери. По его мнению, эта мера будет полезной как для владельцев питомцев, так и для потенциальных жертв нападения собак.