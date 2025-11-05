В Госдуме оценили идею обязательной регистрации домашних животных

Введение обязательной регистрации домашних животных позволит решить проблему с их поиском в случае потери, заявил «Ридусу» депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его мнению, эта мера будет полезной как для владельцев питомцев, так и для потенциальных жертв нападения собак.

В первую очередь проблема есть с поиском потерянных питомцев. Для миллионов людей это одна из самых больших фобий — а вдруг твоя собака сорвется с поводка и убежит? Но сегодня, чтобы найти ее, надо полгорода заклеить объявлениями о пропаже, фотографиями. В эпоху цифровизации — это каменный век, — высказался Бурматов.

Он напомнил, что вместе с коллегами четыре раза вносил в Госдуму законопроекты об обязательной регистрации питомцев. Несмотря на интерес к этой теме, правительство России по-прежнему дает отрицательные отзывы на подобные инициативы, уточнил депутат.

Ранее Минприроды России предложило ввести учет и обязательную маркировку питомцев, прежде всего собак. Инициатива направлена на упрощение поиска владельцев потерявшихся животных и снижение числа брошенных питомцев на улицах.