ВСУ планировали использовать населенный пункт Волчанские Хутора как плацдарм для наступления, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Противник планировал двигаться в направлении бывшего районного центра.
Командование ВСУ рассчитывало использовать Волчанские Хутора как плацдарм для потенциального наступления в направлении бывшего райцентра, — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий добились взятия под контроль данного населенного пункта.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Также под удар попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.
До этого военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в районе Дибровы под Красным Лиманом зафиксировано значительное количество укрепленных позиций ВСУ, известных как «лисьи норы». Это, по словам специалиста, замедляет продвижение российских войск на данном направлении.