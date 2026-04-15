ВСУ планировали использовать Волчанские Хутора как плацдарм для наступления

ВСУ планировали использовать Волчанские Хутора как плацдарм для наступления

ВСУ планировали использовать населенный пункт Волчанские Хутора как плацдарм для наступления, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Противник планировал двигаться в направлении бывшего районного центра.

Командование ВСУ рассчитывало использовать Волчанские Хутора как плацдарм для потенциального наступления в направлении бывшего райцентра, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий добились взятия под контроль данного населенного пункта.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Также под удар попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

До этого военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в районе Дибровы под Красным Лиманом зафиксировано значительное количество укрепленных позиций ВСУ, известных как «лисьи норы». Это, по словам специалиста, замедляет продвижение российских войск на данном направлении.