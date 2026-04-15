Российская армия ударила в энергетическое «сердце» ВСУ

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, целями стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

В ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Атаке подверглись также места запуска дронов, а всего удары пришлись на 143 района в различных областях Украины, добавили в Минобороны.

Ранее министерство сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что взятия под контроль данного населенного пункта добились подразделения группировки войск «Север».

До этого в Минобороны РФ сообщили об успешных действиях штурмового подразделения под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина. Военные заняли важные позиции, вытеснив противника и уничтожив вражеский пулеметный расчет с личным составом. Атака прошла в темное время суток после тщательной разведки местности.