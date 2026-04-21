В Севастополе ПВО отразила атаки ВСУ Развожаев сообщил об уничтожении двух целей ВСУ в Севастополе

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, написал губернатор Михаил Развожаев у себя в Telegram-канале. На территории города работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

По его словам, были сбиты две воздушные цели. Развожаев написал, что зона поражения была на территории проспекта генерала Острякова и Андреевки.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в крытых местах. По данным местной Спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее Развожаев написал, что за одну ночь в городе были сбиты 19 беспилотников ВСУ. Он заявил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако отметил, что повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое несовершеннолетних в возрасте пяти и 14 лет не выжили. Еще двое попали в больницу с ранениями. Они находились под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.