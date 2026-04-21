21 апреля 2026 в 22:04

В Севастополе ПВО отразила атаки ВСУ

Развожаев сообщил об уничтожении двух целей ВСУ в Севастополе

Фото: Социальные сети
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, написал губернатор Михаил Развожаев у себя в Telegram-канале. На территории города работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

По его словам, были сбиты две воздушные цели. Развожаев написал, что зона поражения была на территории проспекта генерала Острякова и Андреевки.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в крытых местах. По данным местной Спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее Развожаев написал, что за одну ночь в городе были сбиты 19 беспилотников ВСУ. Он заявил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако отметил, что повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое несовершеннолетних в возрасте пяти и 14 лет не выжили. Еще двое попали в больницу с ранениями. Они находились под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.

«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

